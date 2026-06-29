दो साल में दूसरी बार चमकी आदिवासी भाइयों की किस्मत, 93 लाख के बाद अब मिला 30 लाख का हीरा

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Panna Diamond Found-मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की रत्नगर्भा धरती ने एक बार फिर एक गरीब परिवार की तकदीर बदल दी है. यहां की एक हीरा खदान ने दो आदिवासी भाइयों को महज दो साल के भीतर दूसरी बार करोड़पति बना दिया है. पहली बार उन्हें 93 लाख रुपए का हीरा मिला था, और अब इस बार मिले नए हीरे की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है. लगातार दूसरा बड़ा हीरा मिलने से पूरा परिवार बेहद खुश है.
फिर एक बार चमकी किस्मत
पन्ना की अहिरगवां खदान में चुनुवाद आदिवासीके बेटों-राकेश गौड़ और राजू आदिवासी को सोमवार, 29 जून को मिट्टी साफ करने के दौरान 11.19 कैरेट का एक चमचमाता हुआ जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला. राकेश गौड़ ने इसी साल 27 अप्रैल 2026 को हीरा कार्यालय से इस खदान का सरकारी पट्टा लिया था. उन्होंने अपने बड़े भाई राजू आदिवासी, जीजा रतन आदिवासी और खेत के मालिक छुट्टो सरकार के साथ मिलकर यहां खुदाई शुरू की थी. लगभग दो महीने की बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उनकी किस्मत चमक गई.
सरकारी खजाने में जमा हुआ हीरा
हीरा मिलने के ठीक बाद दोनों भाई उसे लेकर सीधे पन्ना के सरकारी हीर कार्यालय पहुंचे. वहां मौजूद हीरा पारखी अनुपम सिंह ने हीरे की शुद्धता और वजन की बारीकी से जांच की. इसके बाद उन्होंने नियमानुसार इस बेशकीमती हीरे की सरकारी खजाने में जमा कर लिया. अधिकारियों के अनुसार, इस जेम्स क्वालिटी के हीरे को आने वाली अगली सरकारी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा, जहां से मिलने वाली रकम टैक्स काटकर सीधे भाइयों के बैंक खाते में आएगी.
2024 में मिला था पहला जैकपॉट
यह इस परिवार का पहला चमत्कार नहीं है. इससे पहले साल 2024 में भी इसी परिवार को पट्टी खदान से 19.22 कैरेट का एक बहुत बड़ा हीरा मिला था. वह हीरा जब सरकारी नीलामी में बिका, तो उससे परिवार को लगभग 93 लाख रुपए मिले थे. उस बड़ी रकम ने परिवार को गरीबी से उबार दिया था. इसके बाद भी दोनों भाइयों ने मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा. राकेश ने बताया कि अब इस नए हीरे की नीलामी से जो भी पैसा मिलेगा, वे उसका इस्तेमाल नई हीरा खदान का पट्टा लेने और अपनी किस्मत को एक बार फिर आजमाने में करेंगे.
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