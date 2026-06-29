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दो साल में दूसरी बार चमकी आदिवासी भाइयों की किस्मत, 93 लाख के बाद अब मिला 30 लाख का हीरा

Panna News-पन्ना में दो आदिवासी भाइयों को दो साल के अंदर दूसरी बार खदान से 11.19 कैरेट का कीमती हीरा मिला है. इससे पहले 2024 में उन्हें 93 लाख रुपए का हीरा मिला था. इस हीरे को भाइयों ने हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 29, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:52 PM IST
दो साल में दूसरी बार चमकी आदिवासी भाइयों की किस्मत, 93 लाख के बाद अब मिला 30 लाख का हीरा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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