Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2986792
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

हरियाणा के युवक की चमकी किस्मत! पन्ना आकर लगाई हीरा की खदान, अब एक साथ मिले दो नखरेले हीरे

Panna Diamond: हरियाणा के विजय सिंह की मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किस्मत चमक गई है. उन्हें खदान में दो उच्च क्वालिटी के हीरे मिले हैं. जिनकी जांच के बाद नीलामी के लिए सुरक्षित रख दिया गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 03, 2025, 05:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हरियाणा के युवक की चमकी किस्मत!
हरियाणा के युवक की चमकी किस्मत!

Panna Diamond Mining: हरियाणा के रहने वाले विजय सिंह की किस्मत बदल गई है. दरअसल, जून महीने में विजय सिंह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आए थे. जहां उन्होंने कल्यालपुर पटी क्षेत्र में हीरा उत्खनन का पट्टा लिया. उसके बाद उन्होंने उसकी खुदाई शुरू की. लेकिन बाद में विजय की मेहनत रंग लाई. बताया जा रहा है कि विजय को सोमवार को खदान से दो चमकते हुए हीरे मिले हैं, जिनका वजन 1.31 और 1.04 कैरेट है. दोनों हीरे उच्च गुणवत्ता के हैं. बता दें कि स्थानीय हीरा पारखी अनुपम सिंह ने जांच के बाद हीरा सुरक्षित जमा कर लिए हैं. 

बता दें कि यहां पर हीरा मिलने का कोई पहला मौका नहीं है. जब उनके खदान प्रयासों को सफलता मिली हो. पहले उनके साथी योगेंद्र सिंह को 1.27 कैरेट का हीरा मिला था. अब विजय सिंह को एक साथ दो हीरे मिलना इस इलाके की रत्नगर्भा धरा की खासियत को फिर साबित करता है. हीरों की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है और इन्हें आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा.

नीलामी के लिए रखे गए
हीरा कार्यालय की सहायक निरीक्षक नूतन जैन ने बताया कि परीक्षण पूरी प्रक्रिया पारखी द्वारा पूरी की गई और हीरे अब सुरक्षित रूप से नीलामी के लिए रखे गए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि पन्ना की मेहनती धरती पर किस्मत बदलने में समय नहीं लगता और मेहनत करने वालों को इनकी मेहनत का फल जल्दी मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी मिल चुके हीरे
पन्ना की यह घटना न केवल स्थानीय खदानों में काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि उन सभी के लिए भी उम्मीद जगाती है जो हीरे की खोज में जुटे हैं. मेहनत और धैर्य से किस्मत बदलती है और विजय सिंह की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सही समय पर सही प्रयास इंसान की किस्मत को चमका सकते हैं. (रिपोर्टः पीयूष शुक्ला, पन्ना)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

panna diamond

Trending news

Bageshwar Dham
जल्द एक साथ नजर आएंगे धीरेंद्र शास्त्री और जया किशोरी! शेयर किया वीडियो
Cough Syrup Death
कहां गईं जहरीले कफ सिरप की 66 बोतलें, गहराया राज; अब डॉक्टर की पत्नी को गिरफ्तार
damoh liquor case
मंत्री जी के लिए सिरदर्द बना यूट्यूबर! फेसबुक पर लाइव आकर दी सख्त चेतावनी
indore news
जब चूहों ने लिया टेंडर! पहले अस्पताल फिर एयरपोर्ट; अब पुल पर युद्ध स्तर पर काम जारी
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़: किसान के 25 साल का संघर्ष लाया रंग, सरकार ने दिया बड़ा पुरस्कार
mp news
बिजली बिल के बकायदारों को बड़ी राहत, समाधान योजना का CM मोहन यादव ने किया शुभारंभ
Mohan Yadav
'मोहन' के मन में 'मोहन': सबके मन को मोहती ये तस्वीर बताती है CM का श्रीकृष्ण से नाता
mp news today
MP News Today: इंदौर में फिर चला नगर निगम का बुलडोजर, पढ़ें 3 नवंबर की बड़ी खबरें
bhopal news
'पुलवामा अटैक के टेररिस्ट के पास नंबर है...' ठगों ने बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट
mp news
पत्नी से झगड़े के बाद पति ने उठाया खौफनाक कदम, खुद को आग लगाई,भाई ने लगाए गंभीर आरोप