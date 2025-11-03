हरियाणा के युवक की चमकी किस्मत! पन्ना आकर लगाई हीरा की खदान, अब एक साथ मिले दो नखरेले हीरे

Panna Diamond Mining: हरियाणा के रहने वाले विजय सिंह की किस्मत बदल गई है. दरअसल, जून महीने में विजय सिंह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आए थे. जहां उन्होंने कल्यालपुर पटी क्षेत्र में हीरा उत्खनन का पट्टा लिया. उसके बाद उन्होंने उसकी खुदाई शुरू की. लेकिन बाद में विजय की मेहनत रंग लाई. बताया जा रहा है कि विजय को सोमवार को खदान से दो चमकते हुए हीरे मिले हैं, जिनका वजन 1.31 और 1.04 कैरेट है. दोनों हीरे उच्च गुणवत्ता के हैं. बता दें कि स्थानीय हीरा पारखी अनुपम सिंह ने जांच के बाद हीरा सुरक्षित जमा कर लिए हैं.

बता दें कि यहां पर हीरा मिलने का कोई पहला मौका नहीं है. जब उनके खदान प्रयासों को सफलता मिली हो. पहले उनके साथी योगेंद्र सिंह को 1.27 कैरेट का हीरा मिला था. अब विजय सिंह को एक साथ दो हीरे मिलना इस इलाके की रत्नगर्भा धरा की खासियत को फिर साबित करता है. हीरों की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है और इन्हें आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा.

नीलामी के लिए रखे गए

हीरा कार्यालय की सहायक निरीक्षक नूतन जैन ने बताया कि परीक्षण पूरी प्रक्रिया पारखी द्वारा पूरी की गई और हीरे अब सुरक्षित रूप से नीलामी के लिए रखे गए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि पन्ना की मेहनती धरती पर किस्मत बदलने में समय नहीं लगता और मेहनत करने वालों को इनकी मेहनत का फल जल्दी मिलता है.

पहले भी मिल चुके हीरे

पन्ना की यह घटना न केवल स्थानीय खदानों में काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि उन सभी के लिए भी उम्मीद जगाती है जो हीरे की खोज में जुटे हैं. मेहनत और धैर्य से किस्मत बदलती है और विजय सिंह की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सही समय पर सही प्रयास इंसान की किस्मत को चमका सकते हैं. (रिपोर्टः पीयूष शुक्ला, पन्ना)

