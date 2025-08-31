पन्ना की धरती बदल रही किस्मत, दुर्लभ हीरे मिलने से 4 युवक बने करोड़पति; अब तक 6 हीरे मिल चुके हैं

Panna Diamonds: मध्य प्रदेश का जिला पन्ना एक फिर से चर्चाओं में बना हुआ है. एकाएक पन्ना की जमीन हीरा उगल रही है. पिछले कुछ दिन पहले मिले जेम्स क्लालिटी के हीरे के बाद एक बार फिर से यहां हीरे पाए गए हैं. चार युवाओं को हीरा मिलने के बाद से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. हीरे की कीमत 15 लाख आंकी जा रही है.

युवाओं की बदली किस्मत

अपने निजी खेत में खदान स्वीकृत कराकर यहां के युवा मालामाल होते जा रहे हैं. वर्तमान में इसी खदान से जेम्स क्वालिटी का हीरा पाया गया है. हीरा मिलने से मानों तीनों युवाओं की किस्मत चमक उठी हो. इस बेशकीमती हीरे मिलने से पहले भी इस जमीन पर दर्जन भर हीरे मिल चुके है.

इतने कैरेट का है हीरा

जमीन से मिले हीरे की कीमत 15 लाख रुपए और 4.90 कैरेट बताई जा रही है. युवाओं ने बताया कि उन्होंने जरुआपुर में अपने निजी खेत में निजी खदान स्वीकृत कराया था. बरसात के मौसम में मिट्टी की सफाई के दौरान उन्हें ये चमकता हुआ हीरा मिला है. फिलहाल हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है. आगे इस हीरे की नीलामी की जाएगी. आगे बताया कि इससे पहले भी उन्हें खदान में दर्जन भर हीरे मिल चुके हैं.

30 दिनों में इतने हीरे मिले

वहीं हीरा कार्यालय के अधिकारी का बयान है कि इस महीने कुल 6 हीरे कार्यालय में जमा कराए गए है. मानसून सीजन होने की वजह से मिट्टी से लगातार हीरे मिल रहे हैं. अबतक जमा हुए हीरों का वजन 16 कैरेट 21 सेंट है.