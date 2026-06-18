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Panna News: मध्य प्रदेश के पन्ना कलेक्ट्रेट से एक बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गौरा गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह राशन के लिए अपनी दिव्यांग पत्नी नीलू राजा को पीठ पर बिठाकर कलेक्टर के सामने अपनी बात रखने पहुंचे. दिव्यांग महिला ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से उसे राशन और किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है.
दिव्यांग पत्नी को पीठ पर लादकर कलेक्ट्रेट पहुंचा पति
दरअसल, गौरा गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह अपनी दिव्यांग पत्नी को पीठ पर लादकर बच्चों के साथ जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने अपनी गुहार लगाने पहुंचे. महिला ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले दस सालों से सरकारी योजनाओं का कोई राशन या अन्य लाभ नहीं मिला है. उन्होंने सरपंच और पंचायत सचिव समेत कई अधिकारियों से गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर उषा परमार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जरूरी कार्रवाई की जाएगी और महिला को योजनाओं का लाभ मिलेगा.
10 साल से दाने-दाने को मोहताज
दिव्यांग महिला ने कलेक्टर उषा परमार को बताया कि पंचायत के कर्मचारियों ने उसके अति गरीबी रेखा का राशन को बदलकर गरीबी रेखा वाली कैटेगरी में डाल दिया. उसे कभी जरूरी राशन पर्ची नहीं मिली, और इस वजह से पिछले 10 सालों से उसे कोई राशन नहीं मिला है. उसके परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना या शौचालय बनाने के प्रोग्राम जैसी किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिला है, और न ही गांव में कोई रोजगार उपलब्ध है.
कलेक्टर ने जांच और मदद का दिया भरोसा
पीड़िता ने कलेक्टर को बताया कि एम्स भोपाल में उसकी किडनी का इलाज चल रहा है. उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उसके बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है. उसने सरपंच और सेक्रेटरी पर अपनी शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं जनसुनवाई के दौरान अपनी मुश्किलों के बारे में बताते हुए नीलू राजा भावुक हो गईं. वहीं मामले को सुनने के बाद कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि राशन कार्ड जारी किया जाएगा और उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा.
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