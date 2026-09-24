/सूली पर लटके किसान...चिता आंदोलन के 12वें दिन शुरू हुआ नया सत्याग्रह, पन्ना प्रशासन के खिलाफ विस्थापितों का आक्रोश तेज

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने कहा कि जिस परियोजना की प्रक्रिया को 15 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, उसके बावजूद यदि गांव डूबने की स्थिति में आने पर भी प्रभावित परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास के मामले लंबित हैं. भटनागर ने कहा, 'राज्य का अपने ही बनाए कानून का पालन न करना चिंता का विषय है. जब कानून प्रभावितों के अधिकार और पुनर्वास की व्यवस्था करता है, तो डूब आने से पहले उसका पालन सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है.' आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रभावितों की सूची, मुआवजा, पुनर्वास और संपत्तियों के मूल्यांकन से जुड़े कई मामले अभी भी लंबित हैं. वहीं प्रशासन की ओर से प्रभावितों के मामलों के निराकरण और गांव-गांव जाकर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है. आंदोलनकारी इन दावों के बीच जमीन पर प्रभावित परिवारों की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं.