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सूली पर लटके किसान...चिता आंदोलन के 12वें दिन शुरू हुआ नया सत्याग्रह, पन्ना प्रशासन के खिलाफ विस्थापितों का आक्रोश तेज

पन्ना में विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापितों का चिता आंदोलन 12वें दिन भा जारी रहा. उचित मुआवजे और हक की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने अब सूली सत्याग्रह शुरू किया है. प्रशासन पर समस्याओं का समाधान नहीं करने का आरोप लगाया गया है.

Written ByNaveen Kumar KashyapEdited ByPooja
Published: Sep 24, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:00 PM IST
सूली पर लटके किसान...चिता आंदोलन के 12वें दिन शुरू हुआ नया सत्याग्रह, पन्ना प्रशासन के खिलाफ विस्थापितों का आक्रोश तेज

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Naveen Kumar Kashyap

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नवीन कुमार कश्यप डिंडौरी से रिपोर्टर हैं.

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