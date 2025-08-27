MP के अस्पताल से आई चौंकाने वाली तस्वीर, ऑपरेशन थिएटर के सामने ही झाड़-फूंक का तमाशा

MP News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिला अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां इलाज की जगह ऑपरेशन थिएटर के तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ गया कि यह अस्पताल है यहां कोई आम जगह. अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के ठीक सामने महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर भरोसा करने की बजाय एक तांत्रिक को बुला लिया, जिसने पूरी मेडिकल प्रणाली की पोल खोल दी, क्योंकि इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया है.

पन्ना जिला अस्पताल में चलता रहा तंत्र-मंत्र

अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के सामने एक नाबालिग बच्ची को नारियल और पानी की बोतल पकड़ा कर, उसे गर्भवती महिला के चारों ओर चक्कर लगवाया गया, वहीं, तांत्रिक जोर-जोर से कुछ मंत्र पढ़ता रहा और महिला पर झाड़-फूंक करता रहा. यह पूरा काम घंटों तक चलता रहा. इस दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद स्वास्थ्यकर्मी, स्टाफ और अन्य लोग तमाशबीन बने रहे, न तो किसी ने इस अंधविश्वास को रोकने की कोशिश की और न ही तांत्रिक को वहां से हटाया गया. महिला दर्द से कराहती रही, पर उसका वैज्ञानिक इलाज करने के बजाय उसके साथ झाड़-फूंक होती रही.

इस घटना ने पन्ना जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ जहां ऑपरेशन थिएटर जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह की अवैज्ञानिक गतिविधियां हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आया. यह घटना सिर्फ अस्पताल की लापरवाही नहीं, बल्कि समाज में गहराई तक फैले अंधविश्वास की भी एक भयावह तस्वीर है. झाड़-फूंक जैसी गतिविधियां न सिर्फ मरीज की जान को जोखिम में डालती हैं, बल्कि चिकित्सा विज्ञान और जनस्वास्थ्य के खिलाफ भी एक खतरनाक कदम हैं.

कार्रवाई की मांग

पन्ना जिला अस्पताल में हुआ यह मामला जब सामने आया तो स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है. साथ ही, अस्पताल परिसर में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जा रहा है.

