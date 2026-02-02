Advertisement
गड़े धन के लालच में लाखों की ठगी, जादू टोना करके फंसाया, कैसे हुए पूरा खेला

Panna District: मध्य प्रदेश में गड़ा धन निकालने के नाम लाखों रुपए की ठगी हुई है. बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 02, 2026, 05:09 PM IST
गड़ा धन निकालने के नाम पर ठगी
गड़ा धन निकालने के नाम पर ठगी

Panna News: पन्ना जिले की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है, जो गड़ा धन निकालने के नाम पर लोगों को पकड़ा है. पन्ना जिले के देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र में आरोपियों ने जादू टोना के बहाने लोगों को झांसे में लेकर 6 लाख 81 हजार रुपये की ठगी की थी. पीड़ित फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से नकदी, एक कार और मोबाइल फोन सहित करीब 19 लाख रुपये का सामान जब्त किया है. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में बड़े खुलासे किए हैं. 

पन्ना जिले का मामला 

पन्ना जिले के देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र में गड़ा धन निकालने के नाम पर की गई ठगी का आज पन्ना पुलिस ने खुलासा किया है. फरियादी आनंद सिंह घोषी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने देवी मंदिर क्षेत्र में गड़ा धन होने की बात कहकर उसे लालच दिया, जिसमें आरोपियों ने तिलस्मी तंत्र-मंत्र से धन निकालने का दावा किया और अलग-अलग चरणों में उससे नकद रकम वसूलते रहे. इसके बाद 29 और 30 जनवरी 2026 को आरोपियों ने फरियादी से कुल 6 लाख 81 हजार रुपए ठग लिए.

जब युवक को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ तो फरियादी ने देवेंद्रनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने विशेष टीम गठित कर मामले में सम्मलित आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए. जिसके बाद 1 फरवरी 2026 को पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जहां उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में नसीम खान, गफ्फार खान और राहुल कुशवाहा शामिल हैं. 

पैसे और लग्जरी कार जब्त 

पुलिस ने इनके कब्जे से 5 लाख 50 हजार रुपए नकद, करीब 13 लाख रुपए कीमत की एक लग्जरी कार और चार मोबाइल फोन जब्त किए हैं. जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 19 लाख आंकी गई है. वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे गड़ा धन या तंत्र-मंत्र के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. 

