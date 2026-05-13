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चोरी, कत्ल और फिर लाश के साथ दरिंदगी...40 लोगों का DNA और 7 महीने के बाद पकड़ाया हत्यारा, रोंगटे खड़े कर देगी कहानी

Panna News-पन्ना में 7 महीने पहले हुए मां-बेटे की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलाझा दिया है. पुलिस ने 17 सितंबर 2025 को हुए इस हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने महिला की हत्या करने बाद दुष्कर्म किया था और 5 साल के बच्चे की भी हत्या कर दी थी.

Written By  PIYUSH SHUKLA|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 13, 2026, 07:38 PM IST
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चोरी, कत्ल और फिर लाश के साथ दरिंदगी...40 लोगों का DNA और 7 महीने के बाद पकड़ाया हत्यारा, रोंगटे खड़े कर देगी कहानी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना कस्बे के वार्ड नंबर 14 में 17 सितंबर 2025 को एक दोहरे हत्याकांड ने सनसनी फैला दी थी . घर में रहकर छोटी सी किराना दुकान चलाकर अपने बच्चे का पालन-पोषण करने वाली एक महिला सोनू कुशवाहा (25) और उसके 5 साल के बच्चे की भी हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. घटना के बाद आईजी सागर ने मौका मुआयना किया था और आरोपी को पकड़ने की कवायद शुरू हुई थी. पुलिस ने इस मामले में 7 महीने बाद सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मां-बेटे की हत्या करने वाले आरोपी को मैहर जिले से गिरफ्तार किया है. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मैहर में अपने घर रह रहा था.  

चोरी की नीयत से घर में घुसा था आरोपी
पन्ना एसपी निवेदिया नायडू ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी इंद्रभान साकेत (25) मैहर जिले के रामनगर का रहने वाला है. आरोपी अजयगढ़ में ही अपने जीजा के घर रहकर चाइनीस खाने का सामान ठेला लगाकर बेचता था. घटना के दिन आरोपी चोरी की नीयत से मृतिका के घर पहुंचा था. दरवाजा खटखटाने पर महिला ने जैसे ही दरवाजा खोला आरोपी ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. जब आरोपी ने महिला का गला दबाया तो उसने बचाव में चिल्लाकर इसका हाथ काट लिया. 

हत्या के बाद किया दुष्कर्म
नाराज होकर आरोपी ने महिला के मुंह में साड़ी ठूंस दी. सांस रुक जाने के कारण महिला की मौत हो गई. महिला की हत्या करन के बाद आरोपी ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए. वहीं मां की चीख पुकार सुनकर जब 5 साल का बेटा अपनी मां के पास आया तो आरोपी ने बच्ची की भी गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंदर से कुंडी लगाकर छप्पर तोड़कर बाहर निकल गया और घर जाकर छिप गया. 

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पुलिस पर रखी नजर
क्योंकि इस हत्याकांड में कोई तकनीकी साक्ष्य नहीं थे. पुलिस मौके पर पहुंची तो उसके घर-गृहस्थी का सामान बिखरा हुआ पड़ा था.मां-बेटे की हत्या करने के बाद आरोपी अजयगढ़ में ही रहा और पुलिस की गतिविधि पर नजर रखता रहा. इसके बाद बड़े ही शातिराना ढंग से वह अपने गृह जिले मैहर भाग गया. इधर पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और लोगों से पूछताछ कर रही थी. 

7 महीने के बाद हुआ गिरफ्तार
पुलिस ने लगभग 40 लोगों के डीएनए टेस्ट करवाए लेकिन वे सभी फेल हो गए. इसके बाद सैकड़ों सीसीटीवी के फुटेज खंगाल गए और एक-एक कड़ी जोड़कर पुलिस मैहर जिले में छिपे आरोपी तक पहुंच गई. रात के समय जब आरोपी सो रहा था तब पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मां-बेटे की हत्या करने के बाद उसने दाल चावल के डिब्बो में से 650 रुपए निकाल लिए थे, और सिगरेट की डिब्बी निकाल कर दो सिगरेट भी उसने पी थी. एसपी ने कहा कि  हमें समय जरूर लगा लेकिन हम सही अपराधी को पकड़ने में कामयाब रहे. हमारा उद्देश्य यह था कि हम आरोपी तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन किसी भी निरपराधी को इस हत्याकांड में परेशान भी नहीं करना चाहते थे.

यह भी पढ़ें-अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, आदिवासी का मकान तोड़ने के बाद भीड़ हुई उग्र

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