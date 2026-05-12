पन्ना में शिक्षा विभाग का गजब कारनामा, 4 महीने पहले रिटायर हुए शिक्षक को थमाया नोटिस, पूछा मीटिंग में क्यों नहीं आए?

Notice Issued To Retired Teacher: पन्ना जिले के शिक्षा विभाग से कभी-कभी चौंकाने वाले पत्र और आदेश जारी होते रहते हैं. अब एक कारण बताओ नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें 4 महीने पहले रिटायर हो चुके प्राचार्य रामरवि अहिरवार को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 8 मई को नोटिस जारी किया गया कि आप 7 मई 2026 को बुलाई गई मीटिंग में उपस्थित क्यों नहीं हुए? क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाए?

अब सवाल यह उठता है कि समाज में शिक्षा और अनुशासन का सबक सिखाने की जिम्मेदारी जिस विभाग को है. इस विभाग से ऐसी लापरवाही पूर्वक पत्रावली जारी होगी तो सवाल उठने लाजिमी है. जब इस पत्र के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व संभाल रहे प्रभारी डिप्टी कलेक्टर अनिल तलैया से बात की. उन्होंने बताया कि यह कर्मचारी एक महीने पहले ही रिटायर हुआ है और उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी. पत्र में सुधार कर दिया गया है और दूसरे शिक्षक के लिए आदेश जारी किया गया है. यह लिपिकीय स्तर पर त्रुटि हुई है और इस मामले में दोषी पर कार्रवाई भी की जाएगी.

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पन्ना में अंदालोन

वहीं दूसर ओर पन्ना जिले में इस समय 'रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना' को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इस परियोजना के कारण हुए विस्थापन से उपजा गुस्सा तब फूट पड़ा, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रभावित गांव आरामगंज पहुंचे. वहां महिलाओं, बुज़ुर्गों और युवाओं ने अपने साथ हुई दिल दहला देने वाली घटनाओं के बारे में बताय. रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना के विस्थापित निवासियों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन पर जुल्म ढा रही है. उन्होंने कहा कि देर रात अधिकारी जबरदस्ती उनके दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उन्हें हिरासत में ले जाते हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस तो बच्चों को भी उनकी चारपाइयों से खींचकर जमीन पर पटक देती है. जहां कुछ लोग फूट-फूटकर रो पड़े, वहीं कुछ अन्य लोग पटवारी के पैरों में गिरकर उनसे गुहार लगाने लगे कि वे उनके परिवार के सदस्यों को जेल से रिहा करवाने में मदद करें.

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