ऑनलाइन गेम ने इलेक्ट्रिक इंजीनियर को बना दिया चोर, कर्ज में डूबने के बाद 15 लाख का चोरी को दिया अंजाम

Panna News-पन्ना में ऑनलाइन गेम में डूबे कर्ज को चुकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर चोर बन गया. नागौद-खजुराहो रेलवे प्रोजेक्ट के तहत रेलवे स्टेशन पर रखे 15 लाख रुपए के सामान को इंजीनियर ने चोरी किया था. पुलिस ने इस मामले में चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 06, 2026, 03:53 PM IST
Engineer Became Theft in Panna-ऑनलाइन गेम एक तरह का मकड़ जाल होता है, जिसमें व्यक्ति धीरे-धीरे फंसता चला जाता है. इस लत के कारण कई लोग कर्ज में चले जाते हैं और फिर उसे चुकाने के लिए व्यक्ति अपराध करने के लिए मजबूर हो जाता है. मध्यप्रदेश के पन्ना जिले से सामने आया है, जहां एक पढ़े-लिखे रेलवे प्रोजेक्ट में कार्यरत इलेक्ट्रिक इंजीनियर को ऑनलाइन गेम की ऐसी लत लगी कि वह कर्ज में डूबता ही चला गया. फिर कर्ज को चुकाने के उसने चोरी करना शुरू कर दिया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी इलेक्ट्रिक इंजीनियर और चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

ऑनलाइन गेम की लत में हुआ कर्ज 
जानकारी के अनुसार, नागौद से खजुराहो रेलवे प्रोजेक्ट में काम कर रहे इंजीनियर अंकित माथुर को ऑनलाइन गेम की आदत थी. इसकी वजह से उसपर कर्ज होने लगा, जब यह बढ़कर 10 लाख रुपए से ऊपर हो गया तो इंजीनियर को कुछ समझ नहीं आया. उसने रेलवे के गोदाम में रखे इलेक्ट्रिक के समान को ही चोरी कर बेचना शुरू कर दिया. आरोपी ने  केबल, वायर, पीवीसी पाइप एवं अन्य इलेक्ट्रिकल सामग्री की चोरी कर उसे बेच डाला. 

गोदाम प्रभारी ने कराई एफआईआर
गोदाम प्रभारी रामप्रसाद शर्मा इस पूरी वारदात के दौरान अपने घर गया हुआ था. जब वह वापस आया तो देखा की स्टोर से केबल, वायर, पीवीस पाइन और अन्य इलेक्ट्रिक सामग्री गायब है. गायब हुए सामान की कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा थी. इसके बाद गोदाम प्रभारी ने देवेंद्रनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसमें उसने बताया कि नागौद से खजुराहो रेलवे स्टेशन तक निर्माण कार्य चल रहा है. ग्राम फुलवारी में स्टेशन भवन के पास स्टोर बनाया गया था, जिसमें लगभग 30 लाख रुपए का सामान रखा हुआ था जिसमें से 15 लाख का सामान अज्ञात चोर ने चोरी कर लिाय गया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. 

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गठित की गई. इसके साथ ही साइबर सेल पन्ना की तकनीकी सहायता भी ली गई. मुखबिर तंत्र और तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अंकित माथुर को हिरासत में लिया और पूछताछ की. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि इस चोरी की वारदात को उसने ही अंजाम दिया है. उसने चोरी का माल सतना के राकेश गर्ग को बेचा है. 

चोरी का माल किया बरामद
पुलिस ने सतना निवासी राकेश गर्ग के गोदाम से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से केबल, वायर, पीवीसी पाइप, अन्य इलेक्ट्रिकल सामग्री, घटना में प्रयु्क्त पिकअप वाहन, एक मोबाइल फोन जब्त किया है.

ऑनलाइन गेम ने इलेक्ट्रिक इंजीनियर को बना दिया चोर, कर्ज के चलते लाखों की चोरी की
