सावधान! चाय पीते ही बीमार पड़ा पूरा परिवार, पूरे गांव में फैली दहशत
सावधान! चाय पीते ही बीमार पड़ा पूरा परिवार, पूरे गांव में फैली दहशत

Panna Tea Incident: पन्ना जिले के बीजादुह गांव में चाय पीने के बाद एक ही परिवार के चार लोग अचानक बीमार हो गए. चाय के बर्तन में उबली हुई छिपकली मिलने से गांव में दहशत फैल गई.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 15, 2025, 12:22 PM IST
चाय पीते ही बीमार पड़ा पूरा परिवार
चाय पीते ही बीमार पड़ा पूरा परिवार

Panna Family Sick After Tea: पन्ना जिले के सलेहा थाना क्षेत्र के बीजादुह गांव में रविवार रात एक ही परिवार पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी. परिवार चाय बनाकर आराम से पी रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद हालात अचानक बिगड़ गए. गरमा-गरम चाय पीने के बाद परिवार के चार लोगों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाना पड़ा.

मिली जानकारी के मुताबिक, बीजादुह गांव के रहने वाले रामनरेश यादव (36) अपनी तीन बेटियों सविता (14), पूनम (12) और राधिका (8) के साथ चाय पी रहे थे. तभी अचानक सभी को चक्कर आने लगे और उल्टियां शुरू हो गईं. घबराए परिजनों ने जब चाय का बर्तन देखा तो उसमें उबली हुई छिपकली मिली. यह नजारा देखकर घरवालों के होश उड़ गए और तुरंत सभी को सलेहा अस्पताल ले जाया गया.

जिला अस्पताल में भर्ती
डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद हालात गंभीर देखते हुए चारों को पन्ना जिला अस्पताल रेफर कर दिया. 108 एम्बुलेंस की मदद से मरीजों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल चारों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग अब खाने-पीने की चीजों में और ज्यादा सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं. (रिपोर्टः पीयूष शुक्ला/ पन्ना)

