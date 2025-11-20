MP को टाइगर और डायमंड स्टेट का दर्जा, CM मोहन यादव बोले- पन्ना ने खुद के साथ मध्य प्रदेश को भी किया गौरवान्वित

Panna Diamond GI Tag: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पन्ना डायमंड अब एक ब्रांड के रूप में उभर रहा है. इससे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान बढेगी, बल्कि वैल्यू-चेन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट और जेम-आधारित उद्योग, सबमें निवेश के नए अवसर सामने आएंगे.
Trending Photos
MP Panna Diamond GI Tag: मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के तौर पर पहचाना जाता है और अभी हाल ही में पन्ना के डायमंड को जीआई टैग मिला है. इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि पन्ना की रत्नगर्भा भूमि किसी पहचान की मोहताज नहीं है. पन्ना ने खुद के साथ मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है. मध्य प्रदेश को टाइगर और डायमंड स्टेट का दर्जा दिलाने का श्रेय भी पन्ना को ही जाता है.
पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शाहनगर में हितग्राही सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पन्ना डायमंड को जीआई टैग मिलने पर जिलेवासियों को बधाई देते हुए कहा कि जीआई टैग ने पन्ना की पहचान पर अब वैश्विक मुहर लगा दी है. अब पूरी दुनिया यहां के हीरों को पन्ना डायमंड के नाम से ही जानेगी.
पन्ना डायमंड अब एक ब्रांड के रूप में उभर रहा: सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पन्ना डायमंड अब एक ब्रांड के रूप में उभर रहा है. इससे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान बढेगी, बल्कि वैल्यू-चेन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट और जेम-आधारित उद्योग, सबमें निवेश के नए अवसर सामने आएंगे. पन्ना जिले को बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है. आज पन्ना और छतरपुर के बीच भव्य राजगढ पैलेस होटल का शुभारंभ भी हुआ है.
83 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां करीब 83 करोड़ रुपये की लागत वाले 14 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए कहा कि पन्ना के विकास को नई उड़ान देने के लिए राज्य सरकार पन्ना में 15 करोड़ की लागत से डायमंड बिजनेस पार्क तैयार कर रही है. यह पार्क पन्ना की अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय लिखेगा. इसके साथ बडागांव में 40 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक पार्क का विकास लगभग पूर्ण है. वर्षों से बंद पड़ी एनएमडीसी परियोजना को हमने पुनः प्रारंभ कराया है, जिससे बडे़ स्तर पर हीरो का खनन एक बार फिर प्रारंभ हो चुका है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)