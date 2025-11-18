पन्ना में किसान ने BJP विधायक पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप, जनसुनवाई में पहुंचा पीड़ित, SDM करेंगे जांच

Farmer Accused Mla-मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में मंगलवार को हुए जनसुनवाई के दौरान उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब पवई विधानसभा के ग्राम नादन से पहुंचे किसान उमा प्रसाद लोधी ने बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है. किसान ने अपनी शिकायत अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया.

किसान ने जबरन कब्जे का लगाया आरोप

किसान उमा प्रसाद लोधी के अनुसार, उन्होंने साल 1999 में महाराजगंज, तहसील रेपुरा क्षेत्र में 50x100 फीट पर भूखंड खरीदा था. यह जमीन ग्राम पंचायत नादन, पटवारी हल्का नादन ककरन में पंजीकृत है. किसान का दावा है कि ग्राम महाराजगंज के धर्मदास पिता डील्ली लोधी ने इस जमीन पर जबरन कब्जा कर मकान बना लिया है. किसान के अनुसार, धर्मदास ने फर्ज हस्ताक्षकर करवारकर खसरा-खतौनी में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है.

झूठे मामलों में फंसाता है धर्मदास

किसान उमा प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया है कि धर्मदास उन्हें नियमित रूप से झूठे मुकदनों में फंसाता है और गाली-गलौज करता है. किसान का दावा है कि धर्मदास कहता है कि यह मकान उसे विधायक प्रहलाद लोधी ने दिया है और पूरा संरक्षण भी उन्हीं का है. इतना ही नहीं, किसान का आरोप है कि धर्मदास ने धमकी दी है कि यदि उसने अपनी जमीन वापस लेने का प्रयास किया, तो वह परिवार सहित मकान में आग लगाकर पूरी घटना का दोष किसान पर डाल देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन

इस घटना के बाद संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम ने कहा कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि यदि आरोप सही पाए गए तो उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले की जांच शाहनजर एसडीएम को सौंपी गई है. प्रशासन द्वारा जांच शुरू होने के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-MP सरकार की 'मिशन वात्सल्य' योजना, कमजोर बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!