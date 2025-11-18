Advertisement
पन्ना में किसान ने BJP विधायक पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप, जनसुनवाई में पहुंचा पीड़ित, SDM करेंगे जांच

Panna News-पन्ना के पवई विधानसभा में एक किसान ने बीजेपी विधायक पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है. पीड़ित किसान ने अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है. इस मामले की जांच एसडीएम को सौंपी गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 18, 2025, 05:37 PM IST
Farmer Accused Mla-मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में मंगलवार को हुए जनसुनवाई के दौरान उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब पवई विधानसभा के ग्राम नादन से पहुंचे किसान उमा प्रसाद लोधी ने बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है. किसान ने अपनी शिकायत अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया. 

किसान ने जबरन कब्जे का लगाया आरोप
किसान उमा प्रसाद लोधी के अनुसार, उन्होंने साल 1999 में महाराजगंज, तहसील रेपुरा क्षेत्र में 50x100 फीट पर भूखंड खरीदा था. यह जमीन ग्राम पंचायत नादन, पटवारी हल्का नादन ककरन में पंजीकृत है. किसान का दावा है कि ग्राम महाराजगंज के धर्मदास पिता डील्ली लोधी ने इस जमीन पर जबरन कब्जा कर मकान बना लिया है. किसान के अनुसार, धर्मदास ने फर्ज हस्ताक्षकर करवारकर खसरा-खतौनी में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है. 

झूठे मामलों में फंसाता है धर्मदास 
किसान उमा प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया है कि धर्मदास उन्हें नियमित रूप से झूठे मुकदनों में फंसाता है और गाली-गलौज करता है. किसान का दावा है कि धर्मदास कहता है कि यह मकान उसे विधायक प्रहलाद लोधी ने दिया है और पूरा संरक्षण भी उन्हीं का है. इतना ही नहीं, किसान का आरोप है कि धर्मदास ने धमकी दी है कि यदि उसने अपनी जमीन वापस लेने का प्रयास किया, तो वह परिवार सहित मकान में आग लगाकर पूरी घटना का दोष किसान पर डाल देगा. 

निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन
इस घटना के बाद संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम ने कहा कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि यदि आरोप सही पाए गए तो उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले की जांच शाहनजर एसडीएम को सौंपी गई है. प्रशासन द्वारा जांच शुरू होने के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. 

