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₹80000 की डिमांड, पहले ₹20000 वसूले...फिर ₹47000 लेते धराया पटवारी, केन-बेतवा परियोजना में क्या चल रहा था?

पन्ना में केन-बेतवा लिंक परियोजना के मुआवजा वितरण में रिश्वत का मामला सामने आया है. सागर लोकायुक्त ने पटवारी संतोष चिकवा को 47 हजार रुपये लेते पकड़ा. आरोप है कि 80 हजार रुपये मांगे गए थे. कार्रवाई के दौरान रकम बाइक की डिग्गी से बरामद हुई.

Written ByPIYUSH SHUKLA
Published: Sep 10, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:55 PM IST
₹80000 की डिमांड, पहले ₹20000 वसूले...फिर ₹47000 लेते धराया पटवारी, केन-बेतवा परियोजना में क्या चल रहा था?
Image Credit: ZEE MEDIA

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PIYUSH SHUKLA

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पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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