₹80000 की डिमांड, पहले ₹20000 वसूले...फिर ₹47000 लेते धराया पटवारी, केन-बेतवा परियोजना में क्या चल रहा था?

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पन्ना जिले में केन-बेतवा लिंक परियोजना के मुआवजा वितरण में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है. सागर लोकायुक्त ने पटवारी संतोष चिकवा को 47 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है. आरोप है कि पटवारी ने किसान दयाराम आदिवासी से बढ़ी मुआवजा राशि दिलाने और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में कुल 80 हजार रुपये मांगे थे. आदिवासी किसान दयाराम ने बताया कि पहले 30 हजार रुपये दिए जा चुके थे. 47 हजार रुपये देते समय चिकित्सालय गेट पर लोकायुक्त टीम ने उसे पकड़ लिया. रकम बाइक की डिग्गी से मिली.
मामला केन-बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले पन्ना के बहदरा गांव से जुड़ा है. प्रभावित परिवारों को पहले 1 लाख 35 हजार रुपये मुआवजा मिला था. दयाराम आदिवासी ने बढ़ी हुई 63 हजार रुपये की राशि दिलाने आवेदन किया था. आरोप है कि पटवारी संतोष चिकवा ने रकम मंजूर कराने के लिए 4 आदिवासियों से 80 हजार रुपये मांगे, यानी प्रति व्यक्ति 20 हजार रुपये. मौतों के मृत्यु प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज के नाम पर पैसे मांगे गए. इसी शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की.
पन्ना में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार
शिकायत मिलने के बाद सागर लोकायुक्त टीम ने पहले सत्यापन कराया. शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की योजना बनाई गई. दयाराम आदिवासी हॉस्पिटल चौक पहुंचा. जिला चिकित्सालय के गेट पर जैसे ही पटवारी संतोष चिकवा ने 47 हजार रुपये लिए, लोकायुक्त टीम ने उसे पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम बाइक की डिग्गी से बरामद हुई. फिलहाल कोतवाली पन्ना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई चल रही है. इसके बाद पन्ना में केन-बेतवा मुआवजा वितरण में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच लगातार आगे बढ़ रही है.
मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर सौदा
लोकायुक्त डीएसपी कमल सिंह उइके ने बताया कि दयाराम आदिवासी खजुरी कुज-कुडार के रहने वाले हैं. उनका गांव बहदरा डूब क्षेत्र में आता है. दोधन बांध से परिवार प्रभावित हुआ. दयाराम के मौसिया बब्बू आदिवासी की 2015 में मौत हो चुकी है. उनके लड़कों रामगोपाल आदिवासी और परिवार के खाते में विस्थापन की अनुदान राशि 2,19,600 रुपये आई थी, जो कम थी. अपील के बाद प्रत्येक के खाते में 63,000 से ज्यादा राशि बढ़ी. यह राशि पास कराने और दादी रतिया बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पटवारी का प्रतिवेदन जरूरी था.
लोकायुक्त टीम ने ऐसे बिछाया जाल
डीएसपी कमल सिंह उइके के मुताबिक पटवारी ने खाते में आई राशि के भुगतान के इनाम और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पटवारी प्रतिवेदन बनाने बदले 80 हजार रुपये मांगे थे. दयाराम ने पहले 30 हजार रुपये दिए और शिकायत लोकायुक्त सागर में की. सत्यापन के बाद आज जिला चिकित्सालय गेट पर 47 हजार रुपये लेते पटवारी रंगे हाथों पकड़ा गया. डीएसपी ने बताया कि 10 सदस्यीय दल कार्रवाई में निरीक्षक रंजीत सिंह ट्रैप कार्यकर्ता हैं. आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोतवाली पन्ना में कानूनी कार्रवाई जारी है.
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