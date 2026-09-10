₹80000 की डिमांड, पहले ₹20000 वसूले...फिर ₹47000 लेते धराया पटवारी, केन-बेतवा परियोजना में क्या चल रहा था?

मामला केन-बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले पन्ना के बहदरा गांव से जुड़ा है. प्रभावित परिवारों को पहले 1 लाख 35 हजार रुपये मुआवजा मिला था. दयाराम आदिवासी ने बढ़ी हुई 63 हजार रुपये की राशि दिलाने आवेदन किया था. आरोप है कि पटवारी संतोष चिकवा ने रकम मंजूर कराने के लिए 4 आदिवासियों से 80 हजार रुपये मांगे, यानी प्रति व्यक्ति 20 हजार रुपये. मौतों के मृत्यु प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज के नाम पर पैसे मांगे गए. इसी शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की.



पन्ना में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद सागर लोकायुक्त टीम ने पहले सत्यापन कराया. शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की योजना बनाई गई. दयाराम आदिवासी हॉस्पिटल चौक पहुंचा. जिला चिकित्सालय के गेट पर जैसे ही पटवारी संतोष चिकवा ने 47 हजार रुपये लिए, लोकायुक्त टीम ने उसे पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम बाइक की डिग्गी से बरामद हुई. फिलहाल कोतवाली पन्ना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई चल रही है. इसके बाद पन्ना में केन-बेतवा मुआवजा वितरण में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच लगातार आगे बढ़ रही है.