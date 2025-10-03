पन्ना में मजदूर की किस्मत चमकी, खेर माता के दर्शन के बाद मिला जेम्स क्वालिटी का हीरा

Panna Kher Mata temple: पन्ना जिले के रहनियां गांव में एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने गोविंद सिंह और उनके परिवार की किस्मत चमका दी. गोविंद आदिवासी हैं और सालों से मजदूरी करते हुए अपने एक एकड़ खेत में सब्जी उगाकर परिवार का पेट पालते हैं. रोज की तरह एक दिन सुबह-सुबह खेर माता के दर्शन करके लौटते समय सड़क किनारे उनकी नजर एक चमचमाते पत्थर पर पड़ी. जिज्ञासा हुई तो उन्होंने वह पत्थर उठा लिया और घर ले आए, यह सोचकर कि बस कोई साधारण पत्थर ही होगा.

पत्थर को बच्चों को दिखाया तो सबको लगा कि यह साधारण पत्थर नहीं, बल्कि हीरे जैसा कीमती पत्थर है. परिवार ने बिना देर किए हीरा कार्यालय का रुख किया. हीरा पारखी अनुपम सिंह ने जांच की और सबकी आंखें फटी रह गईं. पत्थर 4.04 कैरेट का जेम्स क्वालिटी हीरा निकला, जिसकी मार्केट में खूब मांग है. गोविंद और उनका परिवार खुशी से झूम उठा, जैसे उनकी वर्षों की मेहनत और माता रानी की कृपा एक साथ नजर आई हो.

क्या करेंगे हीरे की रकम से?

नियम के अनुसार हीरे को सरकारी कार्यालय में जमा कर लिया गया है और इसे अगले नीलामी में रखा जाएगा. अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है. गोविंद ने बताया कि यह उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा वरदान है और इस रकम से वे सबसे पहले अपना घर बनवाएंगे. उनके चेहरे पर इस मौके पर जो खुशी थी, उसे देखकर पूरे गांव के लोग भी हर्षित हो उठे.

पूरे परिवार की बदली जिंदगी

गोविंद के चार बेटे और चार बेटियां हैं, जो अपने-अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं. उन्होंने तीन साल से माता रानी से यही प्रार्थना की थी कि उन्हें इतनी क्षमता मिले कि वे भी अपने खेत के लिए ट्रैक्टर खरीद सकें. अब हीरा नीलामी के बाद वे सबसे पहले मकान बनवाएंगे और यदि रकम अच्छी रही, तो ट्रैक्टर लेकर खेती में आसानी करेंगे. इस चमकती किस्मत ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी और उनके सपनों को सच कर दिया.



