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1 लाख देकर हुई शादी...नई नवेली दुल्हन आधी रात को फरार, मास्टरमाइंड निकली नागपुर की शादीशुदा महिला

पन्ना जिले में शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. मामले में नागपुर निवासी शादीखुदा महिला समेत तीन बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited ByPooja
Published: Aug 02, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:19 PM IST
1 लाख देकर हुई शादी...नई नवेली दुल्हन आधी रात को फरार, मास्टरमाइंड निकली नागपुर की शादीशुदा महिला

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PIYUSH SHUKLA

PIYUSH SHUKLA

पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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