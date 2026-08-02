1 लाख देकर हुई शादी...नई नवेली दुल्हन आधी रात को फरार, मास्टरमाइंड निकली नागपुर की शादीशुदा महिला

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शादी का अरमान सबके मन में होता है, लेकिन अगर उम्र निकल जाए तो शादी होना थोड़ा कठिन हो जाता है और लोग बिचौलियों के माध्यम से शादी करवाने का जुगाड़ ढूंढते है. लेकिन अधिकांश ऐसी शादियों में लोग ठगे जाते है. मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में शादी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नागपुर (महाराष्ट्र) निवासी शादीशुदा महिला (दुल्हन) माधुरी थोबानी सहित तीन बिचौलियों हक्के यादव, अनिल यादव और करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल एक कार, 3 मोबाइल फोन और नगदी भी बरामद की गई है.
मामला पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र से का है, जहां अमानगंज के महेबा गांव निवासी पीड़ित सुरेंद्र सिंह राजपूत (32) ने पुलिस को बताया कि एक गैंग ने उसकी शादी कराने के नाम पर उससे 1 लाख लिए थे. शादी के कुछ ही दिनों बाद नई दुल्हन रात में घर से भाग गई. ठगी का पता लगने पर पीड़ित ने तुरंत पुलिस से मामले की शिकायत की. पन्ना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. 31 जुलाई को पुलिस ने मुख्य आरोपी माधुरी थोबानी (35) को गिरफ्तार कर लिया जो नागपुर की रहने वाली है और जिसने दुल्हन बनकर यह धोखाधड़ी की थी.
तीन दलाल समेत लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार
ASP वंदना चौहान ने बताया कि, दुल्हन के साथ-साथ, इस धोखाधड़ी में शामिल तीन अन्य दलालों दमोह के हक्के यादव (72), अनिल यादव (27) और पन्ना के करण सिंह राजपूत (50) को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने जानकारी दी की गिरोह का एक आरोपी अभी भी फरार है जिसकी तलाश जारी है.इस मामले में आरोपी महिला के पति की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई पुरानी कार, तीन मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद की है. गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस गैंग ने क्षेत्र में और कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है.
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