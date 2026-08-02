1 लाख देकर हुई शादी...नई नवेली दुल्हन आधी रात को फरार, मास्टरमाइंड निकली नागपुर की शादीशुदा महिला

तीन दलाल समेत लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार

ASP वंदना चौहान ने बताया कि, दुल्हन के साथ-साथ, इस धोखाधड़ी में शामिल तीन अन्य दलालों दमोह के हक्के यादव (72), अनिल यादव (27) और पन्ना के करण सिंह राजपूत (50) को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने जानकारी दी की गिरोह का एक आरोपी अभी भी फरार है जिसकी तलाश जारी है.इस मामले में आरोपी महिला के पति की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई पुरानी कार, तीन मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद की है. गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस गैंग ने क्षेत्र में और कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है.