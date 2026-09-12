'मकान गिराए लेकिन नहीं मिला मुआवजा...', मझगांय डैम परियोजना से प्रभावित परिवारों का दर्द, मुआवजा और विस्थापन पैकेज में गड़बड़ी का आरोप

ग्रामीणों का आरोप

ग्रामीणों ने सर्वे में भी भेदभाव के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि 2024 की कटऑफ डेट तक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके युवाओं को भी पात्रता में शामिल नहीं किया जा रहा. शामिल करने के नाम पर रिश्वत की मांग अधिकारी कर्मचारी कर रहे है. वहीं 25 से 35 वर्ष के कई युवाओं के दस्तावेजों में कथित हेराफेरी की शिकायतें भी सामने आई हैं. चिता आंदोलन के जरिए विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने मझगांय डैम के प्रभावित गांव कुंवरपुर पहुंचकर सैकड़ों किसानों के साथ बैठक की और उसके बाद आज से बड़े आंदोलन का निर्णय लिया गया. खास बात यह है कि भारी बारिश के चलते डैम का पानी गांवों में घुसने लगा है. जिससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है. वहीं प्रशासन गांव को खाली करवाने का लगातार प्रयास कर रहा है. ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि सरकार के निर्देश के बाद भी पन्ना जिला प्रशासन प्रभावित किसानों को उचित मुवावजा व विस्थापन का पैकेज देने में नाकाम साबित हो रहा है.