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'मकान गिराए लेकिन नहीं मिला मुआवजा...', मझगांय डैम परियोजना से प्रभावित परिवारों का दर्द, मुआवजा और विस्थापन पैकेज में गड़बड़ी का आरोप

पन्ना जिले में मझगांय डैम परियोजना से प्रभावित किसान और आदिवासी परिवार उचित मुआवजा और विस्थापन पैकेज की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि कई पात्र युवाओं को पैकेज में शामिल नहीं किया गया और मकान गिराए जाने के बावजूद मुआवजा नहीं मिला.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited ByPooja
Published: Sep 12, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:43 PM IST
'मकान गिराए लेकिन नहीं मिला मुआवजा...', मझगांय डैम परियोजना से प्रभावित परिवारों का दर्द, मुआवजा और विस्थापन पैकेज में गड़बड़ी का आरोप

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PIYUSH SHUKLA

PIYUSH SHUKLA

पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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