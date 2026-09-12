'मकान गिराए लेकिन नहीं मिला मुआवजा...', मझगांय डैम परियोजना से प्रभावित परिवारों का दर्द, मुआवजा और विस्थापन पैकेज में गड़बड़ी का आरोप

राज्य चुनें
पन्ना जिले में मझगांय डैम परियोजना से प्रभावित किसान और आदिवासी परिवार उचित मुआवजा और विस्थापन पैकेज की मांग को लेकर आज से चिता आंदोलन शुरू कर दिया है. ग्रामीणों का आरोप है कि कई युवा कटऑफ डेट में 18 वर्ष की आयु से ज्यादा हो गए है. बावजूद उसके उन्हें पैकेज में शामिल नहीं किया गया. वहीं दर्जनों मकान गिराए जाने के बाद भी उनका मुआवजा नहीं मिला. हाल ही में सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख 50 हजार रुपये का विस्थापन पैकेज राशि देने की घोषणा के बावजूद सर्वे पूरा नहीं हुआ है. वहीं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने के आरोप भी लोगो ने लगाए है. हालांकि ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और किसान नेता अमित भटनागर के साथ आंदोलन की शुरूआत कर दी है.
पन्ना जिले की मझगांय डैम परियोजना से प्रभावित किसान और आदिवासी परिवार एक बार फिर अपने हक और उचित मुआवजे की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब 12 वर्षों से परियोजना का काम चल रहा है, लेकिन अब तक सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा और विस्थापन पैकेज नहीं मिल पाया है. प्रभावितों का कहना है कि प्रति वोटर के आधार पर मिलने वाले विस्थापन पैकेज में गांव के अनेक नवयुवकों को शामिल नहीं किया गया. वहीं, प्रशासन ने कई मकान गिरा दिए. बावजूद मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है. ग्रामीणों के मुताबिक हाल ही में सरकार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर रुंझ व मझगांय डैम परियोजना से प्रभावित परिवारों को 12 लाख 50 हजार रुपये की राशि देने की घोषणा की है. जो पहले 5 लाख थी. लेकिन अभी तक सर्वे की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई.
ग्रामीणों का आरोप
ग्रामीणों ने सर्वे में भी भेदभाव के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि 2024 की कटऑफ डेट तक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके युवाओं को भी पात्रता में शामिल नहीं किया जा रहा. शामिल करने के नाम पर रिश्वत की मांग अधिकारी कर्मचारी कर रहे है. वहीं 25 से 35 वर्ष के कई युवाओं के दस्तावेजों में कथित हेराफेरी की शिकायतें भी सामने आई हैं. चिता आंदोलन के जरिए विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने मझगांय डैम के प्रभावित गांव कुंवरपुर पहुंचकर सैकड़ों किसानों के साथ बैठक की और उसके बाद आज से बड़े आंदोलन का निर्णय लिया गया. खास बात यह है कि भारी बारिश के चलते डैम का पानी गांवों में घुसने लगा है. जिससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है. वहीं प्रशासन गांव को खाली करवाने का लगातार प्रयास कर रहा है. ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि सरकार के निर्देश के बाद भी पन्ना जिला प्रशासन प्रभावित किसानों को उचित मुवावजा व विस्थापन का पैकेज देने में नाकाम साबित हो रहा है.
डिप्टी कलेक्टर ने दी जानकारी
वही पन्ना जिला प्रशासन की ओर से जानकारी देते हुए डिप्टी कलेक्टर आलोक मार्को ने बताया कि 1219 प्रभावित लोगों को विस्थापन की राशि भुगतान कर दी गई है, जो लोग शेष हैं उनको भी राशि जल्द ही भुगतान कर दी जाएगी. कुंवरपुर गांव में शुरू हुए आंदोलन के बाद से ग्रामीणों से चर्चा चल रही है और इस आंदोलन को समाप्त करवाने की कवायद की जाएगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट