घर के बाहर बैठी महिला पर बंदर ने अचानक किया हमला, हाथ का मांस नोचा, इलाके में दहशत का माहौल

Panna News: पन्ना जिला मुख्यालय स्थित कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धाम इलाके में बंदरों का आतंक जानलेवा साबित हो रहा है. हाल ही में इस क्षेत्र से एक बेहद खतरनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक हिंसक बंदर ने 75 वर्षीय महिला उमा यादव पर जानलेवा हमला कर दिया. महिला अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी अचानक बंदर ने उस पर हमला कर दिया. उसने महिला की बांह से मांस नोच लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. आनन-फानन में घायल उमा यादव को पन्ना जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है.

महिला पर बंदर ने अचानक किया हमला

बताया जा रहा है कि 75 वर्षीय उमा यादव अपने घर के दरवाजे पर बैठी थीं, तभी अचानक एक हिंसक बंदर ने उन पर हमला कर दिया. बंदर ने इतनी क्रूरता से हमला किया कि महिला के हाथ का मांस तक नोच लिया, जिससे वे बुरी तरह लहूलुहान हो गईं. इस घटना के दौरान जब महिला ने मदद के लिए चीख-पुकार मचाई, तो परिवार के सदस्य उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े. इसी बीच बेकाबू बंदर ने पास में खेल रहे एक मासूम बच्चे पर भी झपट्टा मारा, जिससे वह बच्चा भी घायल हो गया.

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इलाके में दहशत का माहौल

इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत और गुस्से की लहर पैदा कर दी है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पन्ना वन विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद सो रहा है. कई लिखित और मौखिक शिकायतों के बावजूद, इन आक्रामक बंदरों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. निवासियों का कहना है कि अब उन्हें दिन-दहाड़े भी घर से बाहर निकलने में डर लगता है. वार्ड के निवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि बंदरों को पकड़ने के लिए तुरंत पिंजरे नहीं लगाए गए, तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है.

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