7 साल के मासूम को उठा ले गया तेंदुआ, सिर और धड़ अलग-अलग मिले, इलाके में दहशत

Leopard Killed Child-मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बफर जोन में एक तेंदुए ने 7 साल के बच्चे पर हमला कर उसे मार डाला. तेंदुआ बच्चे को घसीटकर पेड़ पर ले गया, यहां उसका सिर धड़े से अलग कर दिया. मृतक बच्चे की पहचान शिब्बू आदिवासी के रूप में हुई है. घटना के समय शिब्बू अपने दादा को आटा देने के लिए पास की झोपड़ी में जा रहा था, इस दौरान रास्ते में तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया. घटना जारधोबा गांव की है.

पेड़ के नीचे मिला शव

इस घटना के समय शिब्बू के माता-पिता खेत पर रखवाली कर रहे थे. काफी देर तक शिब्बू नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. इस दौरान बच्चे का क्षत-विक्षत शव और उसका सिर पेड़ के नीचे मिला. इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और डर का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

दादा-दादी के पास गया था बच्चा

बच्चे के पिता बहादुर आदिवासी ने बताया कि उनका बेटा दूसरी कक्षा में पढ़ता था. वह गुरुवार शाम करीब 6 बजे खेत से 200 मीटर की दूरी पर झोपड़ी बनाकर रह रहे दादा-दादी को आटा देने के लिए गया था. आटा देकर जब वापस आ रहा था तब ये घटना हुई. हमे लगा कि वो दादा-दादी के पास है और उन्हें लगा कि बच्चा माता-पिता के पास चला गया. सुबह जब बच्चे की जानकारी नहीं मिलने पर उसे आसपास ढूंढना शुरू किया. खेत के पास एक पेड़ के नीचे उसका शव मिला.

पुलिस और वन विभाग की टीम जांच में जुटी

एसपी निवेदिया नायडू का कहना है कि तेंदुआ मासूम बच्चे को घसीटकर ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस और वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. बच्चे का शिकार करने वाले तेंदुए की तलाश की जा रही है.

