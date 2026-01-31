अधिकारियों ने नहीं सुनी पुकार, तो 'महाकाल' के दरबार में लगाई अर्जी, पन्ना में छात्राओं का अनोखा प्रदर्शन

Panna Unique News-जब जिम्मेदार अधिकारी लोगों की शिकायतों पर कान मूंदकर बैठ जाते हैं, तो जनता का भरोसा व्यवस्था से उठने लग जाता है. कुछ ऐसा ही नजारा मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में देखने को मिला. यहां छात्रावास के घटिया खाने से परेशान छात्राओं ने जब हर दरवाजे पर दस्तक देकर हार मान ली, तो वे न्याय की गुहार लगाने सीधे भगवान के दरबार में पहुंच गईं. गुनौर के एक शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के चरणों में शिकायती पत्र रखती इन मासूम बच्चियों की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप

तस्वीरें पन्ना जिले के गुनौर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास की हैं. यहां रहने वाली छात्राओं का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से घटिया, बेस्वाद और निम्न स्तर का भोजन दिया जा रहा है. छात्राओं ने रसोइयों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपने लिए तो गुणवत्तापूर्ण और अच्छा भोजन बनाती हैं, लेकिन मासूम छात्राओं की थाली में सिर्फ बेस्वाद निवाली ही आता है. हैरानी की बात यहै कि इन बच्चियों ने न्याय के लिए हर मुमकिन दरवाजा खटखटाया. कुछ दिन पहले भी छात्रावास में जोरदार हंगामा भी हुआ था, जिसके बाद गुनौर तहसीलदार रत्न राशि पाण्डेय ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं को शांत कराया था.

शिवलिंग पर चढ़ाईं अर्जियां

प्रशासन की अनदेखी से आहत होकर शनिवार को इन छात्राओं ने अनोखा रास्ता चुना. उन्होंने एकजुट होकर स्थानीय शिव मंदिर पहुंचकर अपने हाथों में लिया शिकायती आवेदन भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया. मंदिर की चौखट पर न्याय मांगती इन बेटियों की सिसकियां बता रही हैं कि अधिकारी भले ही उनकी बात न सुन रहे हों, लेकिन अब उन्हें सिर्फ ऊपर वाले से ही उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच की जा रही है

इस पूरे मामले पर गुनौर तहसीलदार रत्न राशि पाण्डेय का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है और इस संबंध में जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-पड़ोस की दहलीज पर 'धर्म' की दीवार, महिला को जबरन धर्म बदलने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!