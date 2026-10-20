पन्ना में कन्या भोज के न्योते पर खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में चले लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी, कई घायल

पहले पक्ष के महेश कुशवाहा का आरोप है कि दुर्गा दर्शन के दौरान वह मुन्ना राजा से बात कर रहे थे. उन्होंने पूछा कि उनकी कन्याओं को कन्या भोज के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता. इसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोप है कि उन पर पीछे से हमला कर दिया गया. इस हमले में उनके 22 वर्षीय भतीजे सतेंद्र कुशवाहा के सिर में गंभीर चोट आई है. उन्हें 10 टांके लगे हैं. इस पक्ष से जवाहर, कृष्णा, महेश, धीरज और सुमित्रा के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है.