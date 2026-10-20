पन्ना में कन्या भोज के न्योते पर खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में चले लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी, कई घायल

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पन्ना के कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलंगवा गांव में दुर्गा दर्शन के दौरान कन्या भोज का न्योता देने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी चले, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल पन्ना में भर्ती कराया गया है. वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
पहले पक्ष के महेश कुशवाहा का आरोप है कि दुर्गा दर्शन के दौरान वह मुन्ना राजा से बात कर रहे थे. उन्होंने पूछा कि उनकी कन्याओं को कन्या भोज के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता. इसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोप है कि उन पर पीछे से हमला कर दिया गया. इस हमले में उनके 22 वर्षीय भतीजे सतेंद्र कुशवाहा के सिर में गंभीर चोट आई है. उन्हें 10 टांके लगे हैं. इस पक्ष से जवाहर, कृष्णा, महेश, धीरज और सुमित्रा के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है.
परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट
वहीं, दूसरे पक्ष के 70 वर्षीय गया प्रसाद का कहना है कि विवाद की शुरुआत बच्चों के बीच हुई थी. इसके बाद आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग लाठी-डंडे लेकर उनके घर पहुंच गए. बीच-बचाव करने के दौरान उनके परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई. इस पक्ष के अनुसार, गया प्रसाद, 60 वर्षीय रामबाई और 15 वर्षीय अजय समेत कुल नौ लोग घायल हुए हैं.
कई सदस्यों को चोटें आई
घायल गया प्रसाद ने बताया कि विवाद के बाद दूसरे पक्ष के लोग उनके घर पहुंचे और मारपीट की. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार के कई सदस्यों को चोटें आई हैं. हालांकि, उनके बयान की रिकॉर्डिंग में कुछ शब्द स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए घटना के क्रम और अन्य लोगों के नामों की पुष्टि मूल ऑडियो से किया जाना जरूरी है.
लोगों ने मारपीट शुरू कर दी.
महेश कुशवाहा ने बताया, हम लोग घायल हुए हैं. वहां झगड़ा हो गया था. मैं और मेरा भतीजा सतेंद्र वहां गए थे. मैंने मुन्ना राजा से पूछा कि हमारी कन्याओं को कन्या भोज के लिए क्यों नहीं बुलाया गया. इस पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार के किसी व्यक्ति ने कुछ किया है, जिसके बारे में बाद में बताएंगे. इसके बाद पीछे से आकर लोगों ने मारपीट शुरू कर दी.
पहले से कोई विवाद नहीं था
महेश ने आगे बताया कि उनका पहले से कोई विवाद नहीं था. उन्होंने पूरन, कल्लू, चंद्रभान और अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया. उनके मुताबिक, उन्हें लाठी से मारा गया, जबकि उनके भतीजे और भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया. उन्होंने बताया कि भतीजे के सिर में चोट आई है और उसे 10 टांके लगे हैं, जबकि उनके भाई को भी पांच-छह टांके लगे हैं.
पुलिस जांच जारी
घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं. विवाद की वास्तविक वजह और घटना में शामिल लोगों की भूमिका पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.