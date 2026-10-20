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पन्ना में कन्या भोज के न्योते पर खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में चले लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी, कई घायल

पन्ना के तिलंगवा गांव में कन्या भोज के न्योते को लेकर विवाद के बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई. लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हुए हमले में कई लोग घायल हुए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByPIYUSH SHUKLA
Published: Oct 20, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 07:21 PM IST
पन्ना में कन्या भोज के न्योते पर खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में चले लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी, कई घायल
Image Credit: ZEE MEDIA

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PIYUSH SHUKLA

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पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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