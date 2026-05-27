पन्ना हादसा: परिजनों ने अजयगढ़ में किया चक्काजाम, 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग

Panna Hadsa: पन्ना जिले के बीहरपुरवा गांव में मंगलवार को एक दुखद हादसा हो गया, जब एक निर्माणाधीन कुआं अचानक ढह गया. इस घटना में वहां काम कर रहे 5 मजदूरों की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में गांव वाले घटनास्थल पर जमा हो गए. वहीं इस हादसे के बाद आज सुबह मृतकों के परिजनों और ग्राम वासियों ने अजयगढ़ कस्बे में आकर माधवगंज तेरही में जाम लगाकर प्रदर्शन किया.

1 घंटे चले प्रदर्शन में यातायात पूरी तरीके से प्रभावित रहा. मौके पर पहुंचे टीआई हरि सिंह ठाकुर ने परिजनों से बात की और उनको समझाय. परिजन इस बात पर अड़े रहे कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और मृतकों को परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए. कार्रवाई की बात पर ग्रामीण राजी हुए और अजयगढ़ थाने पहुंचक मामला दर्ज कराया. बताया जा रहा है कि, मनरेगा के अंतर्गत निर्मित हो रहे इस कुएं में निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत थी. जनपद पंचायत अजयगढ़ के अंतर्गत आने वाली इस ग्राम पंचायत में प्रारंभिक रूप से यह जानकारी मिली है कि इस कुएं में काम करने वाले लोगों का नाम ऑनलाइन रोस्टर में कहीं भी दर्ज नहीं था. इस घटना के बाद मृतकों के संबल कार्ड आनन फानन में रात में ही बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार चार-चार लाख रुपए देने की प्रक्रियापूर्ण की जा रही.

ग्रामीण पंचायत विभाग पर लापरवाही का आरोप

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के आला अधिकारी अजयगढ़ पहुंचे हैं और परिजनों से लगातार संपर्क कर रही है. अब देखना यह होगा कि ग्रामीण पंचायत विभाग के द्वारा हुई इस लापरवाही में दोषियों को कितनी सजा मिलती है और किन जिम्मेदार अधिकारियों को जांच के दायरे में लिया जाता है. FIR की प्रक्रिया थाना अजयगढ़ में चल रही है.

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