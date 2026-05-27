Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3230343
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhपन्ना

पन्ना हादसा: परिजनों ने अजयगढ़ में किया चक्काजाम, 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग

Panna Hadsa: पन्ना में कुआं धसने से हुई 5 मजदूरों की मौत मामले में मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने माधवगंज तेरही में जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया. परिजन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ प्रभावितों को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग पर अड़े रहे. पुलिस अभी तक 5 लोगों पर FIR की है.

Written By  PIYUSH SHUKLA|Edited By: Pooja|Last Updated: May 27, 2026, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पन्ना हादसा: परिजनों ने अजयगढ़ में किया चक्काजाम, 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग

Panna Hadsa: पन्ना जिले के बीहरपुरवा गांव में मंगलवार को एक दुखद हादसा हो गया, जब एक निर्माणाधीन कुआं अचानक ढह गया. इस घटना में वहां काम कर रहे 5 मजदूरों की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में गांव वाले घटनास्थल पर जमा हो गए. वहीं इस हादसे के बाद आज सुबह मृतकों के परिजनों और ग्राम वासियों ने अजयगढ़ कस्बे में आकर माधवगंज तेरही में जाम लगाकर प्रदर्शन किया. 

1 घंटे चले प्रदर्शन में यातायात पूरी तरीके से प्रभावित रहा. मौके पर पहुंचे टीआई हरि सिंह ठाकुर ने परिजनों से बात की और उनको समझाय. परिजन इस बात पर अड़े रहे कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और मृतकों को परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए. कार्रवाई की बात पर ग्रामीण राजी हुए और अजयगढ़ थाने पहुंचक मामला दर्ज कराया. बताया जा रहा है कि, मनरेगा के अंतर्गत निर्मित हो रहे इस कुएं में निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत थी. जनपद पंचायत अजयगढ़ के अंतर्गत आने वाली इस ग्राम पंचायत में प्रारंभिक रूप से यह जानकारी मिली है  कि इस कुएं में काम करने वाले लोगों का नाम ऑनलाइन रोस्टर में कहीं भी दर्ज नहीं था. इस घटना के बाद मृतकों के संबल कार्ड आनन फानन में रात में ही बनाए गए हैं  और मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार चार-चार लाख रुपए देने की प्रक्रियापूर्ण की जा रही.

ग्रामीण पंचायत विभाग पर लापरवाही का आरोप
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के आला अधिकारी अजयगढ़ पहुंचे हैं और परिजनों से लगातार संपर्क कर रही है. अब देखना यह होगा कि ग्रामीण पंचायत विभाग के द्वारा हुई इस लापरवाही में दोषियों को कितनी सजा मिलती है और किन जिम्मेदार अधिकारियों को जांच के दायरे में लिया जाता है. FIR की प्रक्रिया थाना अजयगढ़ में चल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़े: काला-काला कहकर पति को पीटती है पत्नी, Iphone के साथ AC की डिमांड, बहू से तंग सास-बेटे मांग रहे न्याय

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

 

TAGS

Panna news News

Trending news

bhind crime news
भिंड में दिनदहाड़े बड़ी वारदात, पलक झपकते बाइक से रुपयों से भरा थैला पार...
ujjain vande bharat train stone pelting
उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, पांच कोच के कांच टूटे, सीसीटीवी आया सामने
Neemuch News
नीमच में बड़ा हादसा, मजदूरों से भरी पिकअप खाई में गिरी, 3 की मौत; 7 घायल
Latest Ujjain News
छत पर चढ़कर फेंका मिर्च पाउडर, आंखों में जलन होते ही भागे कर्मचारी...
Latest rewa News
रीवा में जैन साध्वियों को कार से कुचलने का मामला, एक्शन में SIT, हादसा या हत्या?
gwalior news
कलुआ कहकर पति को पीटती है पत्नी, Iphone के साथ AC की डिमांड,बहू से तंग हुए सास-बेटा
bhopal news hindi
भोपाल में IPS अफसर की बेटी ने की खुदकुशी, घर में फंदे पर लटका मिला शव...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: समर्थ सिंह को कभी भी SIT कोर्ट में किया जा सकता है पेश, उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
barwani water crisis
सुबह 3 बजे टॉर्च की रोशनी में पानी की तलाश, बूंद-बूंद लिए जोखिम में जान...
Seoni news
सिवनी में भारी हंगामा! ड्राइवरों और RTO कर्मचारियों के बीच झड़प, चेकपॉइंट पर लगाई आग