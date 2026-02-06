Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhपन्ना

पन्ना में दर्दनाक हादसा, घर में लगी भीषण आग में बुजुर्ग महिला जिंदा जली, पति झुलसा, बेटे ने साजिश की आशंका जताई

Panna News-पन्ना में एक घर में आग लगने की वजह से बुजुर्ग महिला की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से झुलस गया. दंपती अपने खेत के पास बने घर में सो रहे थे, इस दौरान आग लग गई. महिला के बेटे ने हादसे को लेकर आशंका जताई है, यह किसी असामाजिक तत्व की करतूत हो सकती है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 06, 2026, 05:55 PM IST
Old Woman Burnt Alive-मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के गुनौर थाना क्षेत्र के पडेरी गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया. गुरुवार की देर रात खेत के पास बने एक घर में अचानक आग लग जाने से एक बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में महिला के पति भी उन्हें बचाने और आग बुझाने की कोशिश में गंभीर रूप से झुल गए हैं. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल है. 

घर में सो रहे थे बुजुर्ग 
जानकारी के अनुसार, पडेरी निवासी बुजुर्ग दंपती बूढे़ लाल प्रजापति और उनकी पत्नी श्याम बाई खेत के पास बने अपने घर में सोर रहे थे. रात करीब 10.30 से 11 बजे के बीच अचानक घर में आग लग गई. सूखे घास-फूस और लकड़ी के सामान के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घन को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग श्याम बाई को संभलने या घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. 

पत्नी को बचाने में झुलसे पति
इस हादसे के दौरान पति बूढ़े लाल ने साहस दिखाते हुए अपनी पत्नी को बचाने और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वे भी बूरी तरह झुलस गए. ग्रामीणों को जैसे ही घटना की सूचना मिली, वे मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था. घायल बूढ़े लाल को तुरंत गुनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. 

साजिश का आरोप
घटना को लेकर मृतका के बेटे उद्देश्य प्रजापति ने कहा कि यह हादसा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाते हुए आशंका जताई कि उनके घर में आग लगी नहीं है, बल्कि लगाई गई है. किसी असामाजिक तत्व न पुरानी रंजिश या किसी अन्य कारण से इस वारदात को अंजाम दिया है. 

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची
इस घटना की सूचना मिलते ही गुनौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे में गंभीर रूप से झुलते बुजुर्ग का उपचार गुनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है. पुलिस ने शुक्रवार, 6 फरवरी को पंचनामा कार्यवाही पूरी कर आगे की जांच शुरू कर दी है और मामले की हर एंगल में पड़ताल कर रही है.

यह भी पढ़ें-बारात के स्वागत में चली गोली, फोटोशूट कर रहे फोटोग्राफर समेत 4 को लगे छर्रे, 2 गंभीर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

