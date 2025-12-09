20 दिन में ही खुली किस्मत, रातोंरात 2 दोस्त बने लखपति, खुदाई में मिला 50 लाख का हीरा

Two Friends Became Millionare-मध्यप्रदेश के पन्ना में एक बार फिर किस्मत ने मेहनत का साथ दिया है. कृष्णा कल्याणपुर क्षेत्र की पट्टी में 20 दिन पहले शुरू की गई खदान से दो युवाओं को 15.34 कैरेट का जेम्स क्वालिटी हीरा मिला है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी नीलामी में इसकी कीमत 50 लाख रुपए से भी अधिक मिल सकती है. इस उपलब्धि से दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है.

20 दिन पहले शुरू की थी खदान

जानकारी के अनुसार, रानीगंज निवासी सतीश खटीक और उनके दोस्त साजिद मोहम्मद ने मिलकर हीरा कार्यालय से पट्टा लिया था और कृष्णा कल्याणपुर क्षेत्र में खदान शुरू की थी. दोनों आर्थिक रूप से मध्यम परिवार से आते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए उन्होंने सोमवार को मिट्टी छानने के दौरान यह चमकदार हीरा खोज निकाला. 20 दिन पहले ही इस खदान की शुरुआत की गई थी.

हीरा कार्यालय में कराया जमा

मंगलवार सुबह दोनों दोस्तों ने अपने साथियों के साथ हीरा कार्यालय पहुंचकर इस कीमती हीरे को विधिवत जमा कराया. सतीश और साजिद ने बताया कि उनकी इस सफलता के पीछे वर्षों से संजोए सपने और परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा रही है. दोनों की दो-दो बहनें हैं और बहनों की शादी की चिंता दोनों ही परिवार में बढ़ती जा रही थी.

बराबर बांटेंगे पैसे

दोनों दोस्तों ने कहा कि नीलामी से मिलने वाली राशि को बराबर बांटा जाएगा. सबसे पहले बहनों की शादी कराई जाएगी, फिर इसके बाद अगर धनराशि बचती है तो नई खदान लेने और अपने-अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में निवेश करेंगे. फिलहाल सतीश अपने पिता के साथ मांस की दुकान चलाते हैं, जबकि साजिद पिता के साथ फल का व्यवसाय संभालने में मदद करते हैं.

कैसे मिलता है हीरा

पन्ना में हीरा मिलने की प्रक्रिया को किस्तम और मेहनत का संगम माना जाता है. इसके लिए पहले फॉर्म भरकर हीरा कार्यालय से पट्टा लेना होता है. कई बार निजी जमीन की अनुमति भी जरूरी होती है. खदान में मिलने वाली मिट्टी को छांटा जाता है, पथरीले हिस्से को पानी से धोकर सुखाया जाता है. उसमें से हीरे निकलते हैं, जो कि किस्मत और मेहनत का खेल है.

