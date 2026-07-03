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पत्नी ने बहनोई के साथ फोटो खिंचवाई , गुस्साए पति ने उठाया खौफनाक कदम, शादी की खुशियों में पसरा मातम

Panna News-पन्ना जिले में शादी समारोह के दौरान पत्नी द्वारा लड़की के फूफा के साथ फोटो खिंचवाने पर हुए विवाद से आहत होकर पति ने फांसी लगा ली. मृतक का शव पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगल में पेड़ से लटका मिला. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jul 03, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:57 PM IST
पत्नी ने बहनोई के साथ फोटो खिंचवाई , गुस्साए पति ने उठाया खौफनाक कदम, शादी की खुशियों में पसरा मातम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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