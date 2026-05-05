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1 गलती, 2 साल से अटका PM किसान सम्मान निधि का पैसा; फिर Zee Helpline ने दिलाया हक

PM Kisan Samman Nidhi: किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन कई बार एक गलती की वजह से किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के पैसे नहीं आते हैं और उन्हें अपने हक के लिए दफ्तर-दफ्तर भटकना पड़ता है. ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से आया, जहां एक किसान अपने अधिकार की लड़ाई में लगातार 2 साल से जूझ रहा था, फिर Zee Helpline उसकी आवाज बनी और राहत दिलाई.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 05, 2026, 02:03 PM IST
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1 गलती, 2 साल से अटका PM किसान सम्मान निधि का पैसा; फिर Zee Helpline ने दिलाया हक

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 22वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को जारी की थी और अब किसानों को 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल तीन किस्तों में 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है. खेतों में मेहनत कर देश का पेट भरने वाले किसानों के लिए यह योजना काफी मददगार है, लेकिन कई बार एक गलती की वजह से किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के पैसे नहीं आते हैं और उन्हें अपने हक के लिए दफ्तर-दफ्तर भटकना पड़ता है. ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से आया, जहां एक किसान अपने अधिकार की लड़ाई में लगातार 2 साल से जूझ रहा था, फिर Zee Helpline उसकी आवाज बनी और राहत दिलाई.

PM किसान की किस्त खाते में नहीं आ रही

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले किसान रामदास पांडे, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और उम्र के इस पड़ाव में भी खेती कर अपना गुजारा बसर करते हैं. लेकिन, एक परेशानी ने उनके दिन का चैन और रात की नींद छीन रखी थी. वजह थी पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का ना मिलना. किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें हर साल 6000 रुपये मिलने थे, लेकिन हर बार उम्मीद बंधती और किस्त उनके खाते तक नहीं पहुंचती. कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाए, आवेदन दिए, गुहार लगाई, लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आया.

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Zee Helpline से लगाई मदद की गुहार

रामदास पांडे ने कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाए, आवेदन दिए और अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन, समाधान नजर नहीं आया. आखिरकार, थक-हारकर रामदास पांडे ने ज़ी हेल्पलाइन से मदद की गुहार लगाई. शिकायत मिलते ही ज़ी हेल्पलाइन ने रामदास पांडे को उनका हक दिलाने का काम शुरु किया. ज़ी हेल्पलाइन ने सबसे पहले पन्ना कलेक्टर और तहसील प्रशासन से संपर्क साधा. प्रशासन ने जब मामले की जांच कराई, तो समस्या की असली वजह सामने आई.

ये भी पढ़ें- किसानों के लिए जरुरी खबर! जल्द आ सकता है 14वीं किस्त का पैसा, क्या आपको मिलेंगे ₹4,000

1 गलती, 2 साल से अटका PM किसान सम्मान निधि का पैसा

पता चला कि रामदास पांडे का बैंक खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी (DBT) से लिंक नहीं था. यही वजह थी कि कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि उनके खाते में नहीं पहुंच पा रही थी. मामला सामने आते ही तहसीलदार ने तुरंत कार्रवाई की. बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए और रामदास पांडे के खाते को डीबीटी से लिंक कराने की प्रक्रिया पूरी कराई गई. अब उनका खाता किसान सम्मान निधि योजना के लिए पूरी तरह तैयार है. यानी अब केंद्र सरकार की ओर से जैसे ही अगली किस्त जारी होगी, उसका लाभ सीधे रामदास पांडे के खाते में पहुंच जाएगा और इसी के साथ रामदास पांडे की समस्या का हमेशा के लिए हल हो जाएगा.

Zee Helpline: समस्या आपकी, समाधान हम कराते हैं

मध्य प्रदेश के पन्ना के किसान रामदास पांडे की समस्या का समाधान होने के साथ ही एक बार फिर साबित हो गया कि जी हेल्पलाइन में आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती, उसका समाधान भी किया जाता है. अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप Zee Helpline से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए आप 9711900700 पर कॉल कर सकते हैं या zee.helpline@zeemedia.com पर ईमेल कर सकते हैं.

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