Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3086227
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhपन्ना

सर्पगंधा हो या विदारीकंद...130 से ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों के पौधों का है ज्ञान, जानिए कौन हैं जगदीश प्रसाद? जिनका पीएम ने भी लिया नाम

Panna Forest Guard: पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में पन्ना के वनरक्षक जगदीश प्रसाद अहिरवार के नाम का जिक्र किया. वहीं उन्होंने 130 औषधीय पौधों की जानकारी संजोय रखने के काम की सराहना की. आइए जानते हैं, जगदीश प्रसाद के बारे में.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Panna Forest Guard
Panna Forest Guard

PM Modi Praise Jagdish Prasad Ahirwar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ‘मन की बात’ कार्यक्रम में पन्ना जिले के दक्षिण वन मंडल में पदस्थ वनरक्षक जगदीश प्रसाद अहिरवार की प्रशंसा की. प्रधानमंत्री ने पन्ना के जंगलों में 130 से अधिक औषधीय पौधों की पहचान और खोज के उनके कार्य को सराहते हुए उन्हें पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत बताया. इस उपलब्धि के बाद वन अमले में खुशी का माहौल है.

कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे. कुछ ऐसा ही बुंदेलखंड के पन्ना जिले के वनरक्षक जगदीश प्रसाद अहिरवार के साथ हुआ है. दक्षिण वन मंडल में कार्यरत जगदीश की मेहनत को खुद प्रधानमंत्री ने सराहा, जिससे आज न केवल पन्ना बल्कि पूरा देश उन्हें जान रहा है.

लगन से पूरा किया
अपनी ड्यूटी के साथ-साथ जगदीश प्रसाद अहिरवार ने जंगलों में घूमकर 130 से ज्यादा दुर्लभ औषधीय पौधों की जानकारी एकत्रित की. विदारीकंद से लेकर सर्पगंधा तक, हर पौधे की तस्वीर और उसके औषधीय गुणों को उन्होंने एक पुस्तक ‘दक्षिण पन्ना के महत्वपूर्ण औषधीय पौधे’ में संकलित किया. यह कार्य आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे लगन से पूरा किया.

Add Zee News as a Preferred Source

काम आसान नहीं 
दक्षिण वन मंडल के डीएफओ अनुपम शर्मा ने जगदीश प्रसाद द्वारा किए गए इस संकलन कार्य की सराहना की और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस तरह स्वयं जंगलों में जाकर वनस्पतियों की जानकारी जुटाना और उनका दस्तावेजीकरण करना आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह कार्य पूरी निष्ठा से किया गया है.

ऐसे मिली थी प्रेरणा
वनरक्षक जगदीश प्रसाद अहिरवार ने ZEE NEWS टीम से कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा ‘मन की बात’ में उनके कार्य का जिक्र किया जाना उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में उन्होंने पौधों की तस्वीरें लीं, शोध किया और जानकारी डायरी में दर्ज की. डीएफओ से मिली प्रेरणा से उन्होंने यह कार्य किया और आगे भी वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के साथ ऐसे कार्य जारी रखने की बात कही.

रिपोर्टः पीयूष शुक्ला, पन्ना

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Panna news

Trending news

Panna news
जानिए कौन हैं जगदीश प्रसाद? जिनका पीएम ने 'मन की बात' में भी लिया नाम
ujjain news
आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नारायण व्यास को मिलेगा पद्म श्री, जानिए कौन-कौन से किए अहम काम
Latest Ratlam News
दरवाजे पर बारात, घर में शादी की धूम, पसंद का दुल्हा...फिर दुल्हन ने क्यों पिया जहर?
ratlam news
एमपी में लव मैरिज करने वालों का सामुहिक बहिष्कार, हुक्का-पानी भी कर दिया जाएगा बंद
Singrauli news
सिंगरौली में बड़ा हादसा, खदान धंसने से तीन की मौत, दो महिलाएं गंभीर घायल
Narasinghpur news
ये हैं एमपी का फौजियों वाला गांव, यहां के 70 से ज्यादा युवा कर रहे हैं देश सेवा
bhopal news hindi
भोपाल में पकड़े गए शाहरुख और सलमान, MD ड्रग्स तस्करी में सामने आया नाम
mp news
26 जनवरी से पहले बड़ा ऐलान, MP के मोहन नागर को मिलेगा पद्म श्री अवार्ड, देखें लिस्ट
Dindori news hindi
50 हजार सैलरी...0 ज्ञान, MP के शिक्षक नहीं बता पाए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नाम
narmada jayanti
MP में धूमधाम से मनाई जा रही नर्मदा जयंती, मंत्री और सांसद ने की पूजा अर्चना...