सर्पगंधा हो या विदारीकंद...130 से ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों के पौधों का है ज्ञान, जानिए कौन हैं जगदीश प्रसाद? जिनका पीएम ने भी लिया नाम

PM Modi Praise Jagdish Prasad Ahirwar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ‘मन की बात’ कार्यक्रम में पन्ना जिले के दक्षिण वन मंडल में पदस्थ वनरक्षक जगदीश प्रसाद अहिरवार की प्रशंसा की. प्रधानमंत्री ने पन्ना के जंगलों में 130 से अधिक औषधीय पौधों की पहचान और खोज के उनके कार्य को सराहते हुए उन्हें पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत बताया. इस उपलब्धि के बाद वन अमले में खुशी का माहौल है.

कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे. कुछ ऐसा ही बुंदेलखंड के पन्ना जिले के वनरक्षक जगदीश प्रसाद अहिरवार के साथ हुआ है. दक्षिण वन मंडल में कार्यरत जगदीश की मेहनत को खुद प्रधानमंत्री ने सराहा, जिससे आज न केवल पन्ना बल्कि पूरा देश उन्हें जान रहा है.

लगन से पूरा किया

अपनी ड्यूटी के साथ-साथ जगदीश प्रसाद अहिरवार ने जंगलों में घूमकर 130 से ज्यादा दुर्लभ औषधीय पौधों की जानकारी एकत्रित की. विदारीकंद से लेकर सर्पगंधा तक, हर पौधे की तस्वीर और उसके औषधीय गुणों को उन्होंने एक पुस्तक ‘दक्षिण पन्ना के महत्वपूर्ण औषधीय पौधे’ में संकलित किया. यह कार्य आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे लगन से पूरा किया.

काम आसान नहीं

दक्षिण वन मंडल के डीएफओ अनुपम शर्मा ने जगदीश प्रसाद द्वारा किए गए इस संकलन कार्य की सराहना की और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस तरह स्वयं जंगलों में जाकर वनस्पतियों की जानकारी जुटाना और उनका दस्तावेजीकरण करना आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह कार्य पूरी निष्ठा से किया गया है.

ऐसे मिली थी प्रेरणा

वनरक्षक जगदीश प्रसाद अहिरवार ने ZEE NEWS टीम से कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा ‘मन की बात’ में उनके कार्य का जिक्र किया जाना उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में उन्होंने पौधों की तस्वीरें लीं, शोध किया और जानकारी डायरी में दर्ज की. डीएफओ से मिली प्रेरणा से उन्होंने यह कार्य किया और आगे भी वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के साथ ऐसे कार्य जारी रखने की बात कही.

रिपोर्टः पीयूष शुक्ला, पन्ना

