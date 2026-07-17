पुलिस ने दी सलामी, पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत... MP में निकली ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ रथयात्रा

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मध्य प्रदेश के पन्ना और नर्मदापुरम में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा बड़े धार्मिक उत्साह और धूमधाम से निकाली गई. मंदिरों के शहर के नाम से मशहूर पन्ना में यह यात्रा श्री जगदीश स्वामी मंदिर (बड़ा दिवाला) से शुरू हुई, जो 300 साल से भी पुरानी परंपरा को निभाते हुए निकाली गई. भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने-अपने रथों पर सवार होकर शहर के भ्रमण पर निकले. यात्रा के दौरान पन्ना पुलिस ने सलामी देकर स्वागत किया, जबकि श्रद्धालुओं ने जगह-जगह पुष्पवर्षा की. गाजे-बाजे, भजन-कीर्तन और जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूब गया.
पन्ना की 300 साल पुरानी परंपरा
पन्ना में 300 वर्ष से अधिक पुरानी भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथयात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हुई. पुरी की मशहूर यात्रा की तर्ज पर शुरू की गई यह रथ यात्रा देश की सबसे पुरानी यात्राओं में से एक मानी जाती है. माना जाता है कि पन्ना के तत्कालीन महाराजा किशोर सिंह ने इस परंपरा की शुरुआत की थी. आरती के बाद पन्ना पुलिस ने यात्रा के स्वागत में औपचारिक सलामी दी. इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया और साथ ही संगीत और आतिशबाजी भी हुई. शहर में कई जगहों पर फूलों की बारिश की गई और पूरा शहर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के जयकारों के बीच भक्ति के माहौल में डूबा रहा.
नर्मदापुरम में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा
नर्मदापुरम में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है. आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने और उनका हाल-चाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले हैं. हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए थे. 15 दिनों के आराम के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए और इसी खुशी में रथ यात्रा आयोजित की जाती है. जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर नर्मदापुरम में भी यह परंपरा बरसों से चली आ रही है. ऐतिहासिक शहर नर्मदापुरम में रथ यात्रा की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, जिसमें देश भर से साधु-संत और भक्त शामिल होते हैं. भगवान जगन्नाथ के स्वस्थ होने की खुशी मनाने के लिए नर्मदापुरम के जगदीश मंदिर में उत्साह का माहौल देखा गया. महिलाओं और साथियों ने भजन-कीर्तन गाकर और नृत्य करके जश्न मनाया.
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