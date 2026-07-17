पुलिस ने दी सलामी, पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत... MP में निकली ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ रथयात्रा

नर्मदापुरम में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा

नर्मदापुरम में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है. आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने और उनका हाल-चाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले हैं. हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए थे. 15 दिनों के आराम के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए और इसी खुशी में रथ यात्रा आयोजित की जाती है. जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर नर्मदापुरम में भी यह परंपरा बरसों से चली आ रही है. ऐतिहासिक शहर नर्मदापुरम में रथ यात्रा की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, जिसमें देश भर से साधु-संत और भक्त शामिल होते हैं. भगवान जगन्नाथ के स्वस्थ होने की खुशी मनाने के लिए नर्मदापुरम के जगदीश मंदिर में उत्साह का माहौल देखा गया. महिलाओं और साथियों ने भजन-कीर्तन गाकर और नृत्य करके जश्न मनाया.