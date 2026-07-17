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पुलिस ने दी सलामी, पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत... MP में निकली ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ रथयात्रा

मध्य प्रदेश के पन्ना और नर्मदापुरम में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ निकाली गई. पन्ना में 300 साल से भी पुरानी परंपरा को निभाते हुए यह यात्रा श्री जगदीश स्वामी मंदिर से शुरू हुई, जहां पुलिस ने सलामी दी और भक्तों ने फूलों की वर्षा करके यात्रा का स्वागत किया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 17, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:48 AM IST
पुलिस ने दी सलामी, पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत... MP में निकली ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ रथयात्रा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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