पन्ना में पुलिस की टीम पर हमला, TI और कॉन्स्टेबल गंभीर घायल, 8 जवान हथियार छोड़कर भागे

Attack on Police Team-मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है. यह हमला ग्राम गजना धरमपुर में हुआ है. इस हमले में बृजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया और आरक्षक राम निरंजन कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. दोनों को सतना के बिड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है. पुलिस की टीम गैर इरादतन हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए गांव गई थी. घटना बुधवार रात साढ़े 8 बजे की बताई जा रही है.

40 से 50 लोगों ने किया हमला

जानकारी के अनुसार, बृजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया अपनी टीम के साथ गैर इरादतन हत्या के आरोपी पंचम यादव पिता शिव सिंह यादव को पकड़ने के लिए धरमपुर गांव में गए थे. जैसे ही पुलिस की टीम गांव में पहुंची तो आरोपियों ने विवाद शुरू कर दिया. विवाद के दौरान गांव के 40 से 50 लोगों ने पुलिस को घेरकर हमला कर दिया.

टीआई और कॉन्स्टेबल को बनाया बंधक

40 से 50 लोगों के हमले के दौरान पुलिस टीम में हलचल मच गई. हमले के दौरान आरोपियों ने थाना प्रभारी और कॉन्स्टेबल को बंधक बना लिया. 8 पुलिसकर्मी मौके से अपनी जान बचाकर हथियार छोड़कर गांव से भाग निकले. उन्होंने फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को इस घटना की सूचना दी.

Add Zee News as a Preferred Source

मौके पर एसपी कई थानों के बल के साथ पहुंचीं

इस घटना की सूचना पर एसपी निवेदिता नायडू कई थानों की फोर्स लेकर गांव में पहुंची. उन्होंने घायल थाना प्रभारी और आरक्षक को वहां से निकाला और सतना के बिड़ला अस्पताल भेजा. बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया के सिर पर गंभीर चोट आई है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी पंचम यादव को गिरफ्तार कर लिया है, इसी आरोपी को पकड़ने पुलिस की टीम गांव पहुंची थी. घटना के बाद पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। सभी अधिकारी बृजपुर थाने में मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

यह भी पढ़ें-स्कूल को बनाया शराब-मुर्गा पार्टी का अड्डा, नशे में बच्चों के साथ किया गाली-गलौच

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Panna की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!