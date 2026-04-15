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प्रतिभा सोलंकी ने रचा इतिहास, 500 में से 499 नंबर, CM मोहन बोले-पन्ना से हीरा निकला

MP Board 10th Result: एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट में बुंदेलखंड का डंका बजा है. पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने 10वीं परीक्षा में पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 15, 2026, 01:32 PM IST
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पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 10वीं में किया टॉप
पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 10वीं में किया टॉप

Pratibha Solanki 10th Topper: एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट में इस बार पन्ना जिले की छात्रा प्रतिभा सिंह सोलंकी ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने मध्य प्रदेश में 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है. पन्ना जिले के गुन्नौर प्रतिभा सिंह सोलंकी को 10वीं की परीक्षा में 500 में से 499 अंक मिले हैं. पूरे प्रदेश में प्रतिभा ने टॉप किया है. जिसके बाद उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं. जबकि रिजल्ट आने के बाद से ही उनके घर पर लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं. इस बार एमपी बोर्ड परीक्षा में 73.42 प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा पास की है. 

प्रतिभा सिंह सोलंकी ने किया टॉप 

प्रतिभा सिंह सोलंकी गुन्नोर की रहने वाली हैं. वह गुन्नोर के सरस्वती ज्ञान मंदिर की छात्रा हैं. उन्होंने अपनी सफलता श्रेय शिक्षकों और माता-पिता को दिया है. प्रतिभा ने बताया कि उन्होंने साल भर लक्ष्य बनाकर पढ़ाई की थी. जिसके चलते उन्हें सफलता मिली है. उन्होंने दूसरे छात्रों को भी प्रेरित करते हुए कहा कि अगर वह मेहनत लगन से पढ़ाई करें तो वह भी परीक्षा में टॉप कर सकते हैं. प्रतिभा सिंह सोलंकी की इस सफलता पर पूरे परिवार और जिले में खुशी का माहौल. जैसे ही उनका नाम टॉपर में सबसे ऊपर आया तो सभी उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं. पन्ना जिले के जनप्रतिनिधियों ने भी प्रतिभा को बधाई दी है. 

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सीएम मोहन यादव ने की तारीफ 

सीएम मोहन यादव ने भी एमपी बोर्ड का रिजल्ट जारी करते हुए प्रतिभा सिंह सोलंकी की तारीफ की है. पन्ना जिला अपने हीरे की खदानों के लिए मशहूर है. ऐसे में प्रतिभा की इस सफलता पर सीएम मोहन ने कहा कि इस बार रिजल्ट में भी पन्ना जिले से हीरा निकला है. सीएम मोहन ने भी प्रतिभा को उज्जवल भविष्य की बधाई दी है. 

वीडी शर्मा ने दी बधाई

मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और स्थानीय सांसद वीडी शर्मा ने भी प्रतिभा को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा पन्ना जिले के गुन्नौर की होनहार बेटी कु. प्रतिभा सिंह सोलंकी ने मप्र बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त कर पूरे मध्यप्रदेश में टॉप किया है. प्रतिभा बिटिया की इस उपलब्धि पर क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश को गर्व है. बहुत-बहुत बधाई. उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं. 

ये भी पढ़ेंः MP Board 12th Topper List: खुशी राय और चांदनी 12वीं में टॉपर, 500 में से 494 नंबर 

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