Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3202026
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhपन्ना

केन बेतवा के बाद अब रुंझ डैम परियोजना के विरोध में उग्र आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने निर्माण कार्य कराया बंद

Runj Dam Project Protest:केन-वेतवा लिंक परियोजना के बाद अब पन्ना रुंझ डैम परियोजना को लेकर विरोध तेज हो गया है. विस्थापित विश्रामगंज गांव में आज हजारों आदिवासी किसान परिवार सहित धरने पर बैठ गए हैं.

 

Written By  PIYUSH SHUKLA|Edited By: Pooja|Last Updated: May 02, 2026, 09:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केन बेतवा के बाद अब रुंझ डैम परियोजना के विरोध में उग्र आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने निर्माण कार्य कराया बंद

Runj Dam Project Protest: केन-वेतवा लिंक परियोजना के बाद अब पन्ना रुंझ डैम परियोजना को लेकर विरोध तेज हो गया है. विस्थापित विश्रामगंज गांव में आज हजारों आदिवासी किसान परिवार सहित धरने पर बैठ गए हैं. आदिवासियों का आरोप है कि बिना ग्रामसभा और पारदर्शिता के जमीन और घरों का अधिग्रहण किया गया. मुआवजा राशि और विस्थापन पैकेज बहुत कम दिया गया. आदिवासी और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और चेतावनी दी है कि समाधान मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा.

प्रदर्शनकारियों ने बांध निर्माण के कार्य रुकवा
रुंझ डैम परियोजना के विरोध में विश्रामगंज गांव में हजारों की संख्या में किसान अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं. चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं. किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना ग्रामसभा आयोजित किए और बिना पारदर्शिता के उनकी जमीन और घर का अधिग्रहण कर लिया. साथ ही मुआवजे के नाम पर मात्र 5 लाख रुपये का पैकेज दिया गया, जो उनके अनुसार बेहद कम है. किसानों का कहना है कि इतनी राशि में न तो जमीन खरीदी जा सकती है और न ही घर बनाया जा सकता है. किसान नेता अमित भटनागर के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में रुंझ और मझगांव डैम से प्रभावित लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और स्पष्ट कर दिया है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

प्रशासन अलर्ट
केन बेतवा परियोजना में हुए विरोध को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर हैं और लगातार अधिकारियों और भारी पुलिस बल का दौरा इस गांव में हो रहा है. आज भी बातचीत का सिलसिला चला लेकिन कोई बात बन नहीं पाई. 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आंदोलनकारी ने अधिकारियों को सौंप है. सिंचाई विभाग के ने बताया कि उनके विभाग की ओर से सारा मुआवजा दिया जा चुका है और अब और कोई राशि देना शेष नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : Bargi Dam Accident Update: 48 घंटे बाद मिले दो मासूमों के शव, अब तक 11 की मौत, 2 अभी भी लापत

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

Panna News in Hindi

Trending news

Panna News in Hindi
केन बेतवा के बाद अब रुंझ डैम परियोजना के विरोध में उग्र आंदोलन...
jabalpur bargi dam accident
Bargi Dam Accident Update: 48 घंटे बाद मिले दो मासूमों के शव, अब तक 11 की मौत...
jabalpur news hindi
जबलपुर हादसे में उजड़ गया पिता का संसार, मासूम की तस्वीर देख हर किसी की आंखें नम
sheopur news
Sheopur News: वैष्णो देवी से लौटते समय श्योपुर के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
heavy rain mp weather
अचानक बदला MP के मौसम का मिजाज, तपती गर्मी और लू के बीच जोरदार बारिश...
Mandsaur news Hindi
जबलपुर क्रूज हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट, गांधी सागर झील में नाव-स्टीमर की सघन जांच
villagers protest ratlam
'यहीं करेंगे अंतिम संस्कार...', ग्रामीणों की चेतावनी से हिला प्रशासन...
narsinghpur news hindi
जंगली जानवरों को मारने के लिए खेत में फैलाया गया था करंट, हुई किसान की दर्दनाक मौत
Omkareshwar news
ओंकारेश्वर में नाव में सवारी बैठाई तो सीधे लाइसेंस रद्द, जबलपुर हादसे के बाद अलर्ट
panna crime news
पहले पत्नी को छोड़ा मायके, फिर दामाद ने सास के साथ कर दिया ऐसा कांड, अब हर कोई हैरान