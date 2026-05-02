केन बेतवा के बाद अब रुंझ डैम परियोजना के विरोध में उग्र आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने निर्माण कार्य कराया बंद

Runj Dam Project Protest: केन-वेतवा लिंक परियोजना के बाद अब पन्ना रुंझ डैम परियोजना को लेकर विरोध तेज हो गया है. विस्थापित विश्रामगंज गांव में आज हजारों आदिवासी किसान परिवार सहित धरने पर बैठ गए हैं. आदिवासियों का आरोप है कि बिना ग्रामसभा और पारदर्शिता के जमीन और घरों का अधिग्रहण किया गया. मुआवजा राशि और विस्थापन पैकेज बहुत कम दिया गया. आदिवासी और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और चेतावनी दी है कि समाधान मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा.

प्रदर्शनकारियों ने बांध निर्माण के कार्य रुकवा

रुंझ डैम परियोजना के विरोध में विश्रामगंज गांव में हजारों की संख्या में किसान अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं. चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं. किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना ग्रामसभा आयोजित किए और बिना पारदर्शिता के उनकी जमीन और घर का अधिग्रहण कर लिया. साथ ही मुआवजे के नाम पर मात्र 5 लाख रुपये का पैकेज दिया गया, जो उनके अनुसार बेहद कम है. किसानों का कहना है कि इतनी राशि में न तो जमीन खरीदी जा सकती है और न ही घर बनाया जा सकता है. किसान नेता अमित भटनागर के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में रुंझ और मझगांव डैम से प्रभावित लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और स्पष्ट कर दिया है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

प्रशासन अलर्ट

केन बेतवा परियोजना में हुए विरोध को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर हैं और लगातार अधिकारियों और भारी पुलिस बल का दौरा इस गांव में हो रहा है. आज भी बातचीत का सिलसिला चला लेकिन कोई बात बन नहीं पाई. 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आंदोलनकारी ने अधिकारियों को सौंप है. सिंचाई विभाग के ने बताया कि उनके विभाग की ओर से सारा मुआवजा दिया जा चुका है और अब और कोई राशि देना शेष नहीं है.

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