1 ही रात में बदली 6 किसानों की किस्मत, अचानक बन गए लखपति, बोले-ये सब सपने जैसा

Panna Diamond: पन्ना जिले के हीरे ने एक बार फिर यहां के किसानों की किस्मत बदली है, क्योंकि एक साथ 6 किसानों को पांच बेशकीमती हीरे मिले हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 08, 2025, 02:08 PM IST
पन्ना जिले में किसानों को मिले एक साथ 5 हीरें
MP News: किस्मत कब बदल जाए, कोई नहीं जानता और पन्ना जिले की धरती तो जानी ही जाती है किस्मत बदलने के लिए. यहां ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला है, जहां 6 किसानों को एक साथ 5 बेशकीमती हीरे मिले हैं. जिनकी कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपए आंकी गई है, इनमें से तीन हीरे जेम्स क्वालिटी के बताए जा रहे हैं, जो पन्ना जिले की पहचान माने जाते हैं. बताया जा रहा है कि किसानों ने इन हीरों को शनिवार को हीरा कार्यालय में जमा करावा दिया है, जिसके बाद इन्हें अब नीलामी में रखा जाएगा. जिनसे किसानों को अच्छी खासी रकम मिलने की उम्मीद है. 

किसानों की बदली किस्मत 

पन्ना जिले में आने वाले सिरस्वाहा गांव के किसान बृजेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने जून महीने में अपने पांच साथियों, विनोद ओमरे, रामकरण नायक, सूर्यभान सिंह, गुलाब सिंह और पुष्पेन्द्र पाठक के साथ मिलकर भमका क्षेत्र में हीरा खदान का पट्टा लिया था. महीनों की मेहनत और उम्मीद के बाद आखिरकार शुक्रवार को एक साथ पांच हीरे उनके हाथ लगे है. वह हर दिन यहां मेहनत करते थे. बृजेन्द्र ने बताया हम सब पेशे से किसान हैं. यह हमारे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. हीरा नीलामी से मिलने वाली राशि हम सब मिलकर बराबर बांटेंगे और इसे बच्चों की पढ़ाई व आर्थिक स्थिति सुधारने में लगाएंगे. 

वहीं किसानों को एक साथ 6 हीरे मिलने की खबर जैसे ही इलाके के लोगों में लगी तो गांव में भी खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने इसे पन्ना की धरती के सौभाग्य का संकेत बताया. जबकि इस तरह से हीरा मिलने से और भी किसान जमीन लेने के लिए प्रभावित होंगे. हीरा विशेषज्ञ अनुपम सिंह ने बताया कि मिले हीरों का वजन 0.74 कैरेट, 2.29 कैरेट, 0.77 कैरेट, 1.08 कैरेट और 0.91 कैरेट है. कुल वजन 5.79 कैरेट है. इनमें से तीन हीरे जेम्स क्वालिटी के हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग रहती है. सभी हीरे आगामी नीलामी में प्रदर्शित किए जाएंगे. 

कैसे मिलती है हीरा खदान 

पन्ना में सरकारी जमीन पर हीरा खदान का पट्टा पाने के लिए आवेदन पत्र के साथ तीन फोटो, आधार कार्ड की प्रति और 200 रुपए का बैंक चालान एसबीआई पन्ना शाखा में जमा कराना जरूरी होता है. दस्तावेजों की जांच के बाद लगभग 20 दिन में 8x8 मीटर का पट्टा जारी कर दिया जाता है.वहीं निजी जमीन पर खदान चलाने के लिए जमीन मालिक की सहमति, किरायानामा या बिक्रीनामा के साथ वही प्रक्रिया अपनाई जाती है. शर्त यह है कि भूमि हीरा खनन क्षेत्र के नक्शे में शामिल होनी चाहिए. पट्टा मिलने के बाद ठेकेदार खुद या मजदूर लगाकर मिट्टी की छनाई करते हैं. पथरीली मिट्टी को पानी से धोकर सुखाया जाता है और फिर उसमें से हीरे खोजे जाते हैं. यह पूरी प्रक्रिया किस्मत और मेहनत का मेल होती है.

