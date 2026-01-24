मेडिकल हिस्ट्री का अनोखा केस, सर्जन ने ऑपरेशन कर निकाला 500 ग्राम का पथरी; आकार देख फटी रह जाएंगी आंखें

Panna News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक वरिष्ठ सर्जन ने एक युवक के शरीर से ऑपरेशन कर आधा किलो वजनी पथरी निकाली है. मरीज युवक पिछले 18 सालों से पत्थरी की वजह से असहनीय दर्द से परेशान था. युवक ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टरों ने सही इलाज नहीं किया जिस वजह से पत्थरी का आकार बढ़ते गया. ऑपरेशन के बाद से युवक को दर्द से राहत मिली है.

शरीर से निकली 500 ग्राम वजनी पथरी

युवक का नाम बुद्ध सिंह है जो देवेंद्रनगर तहसील के ग्राम इटवा का रहने वाला है. बुद्ध करीब डेढ़ साल से भयंकर दर्द और संक्रमण से जूझ रहा था. उसे अक्सर ही पेशाब की नली में तकलीफ और पेट दर्द बना रहता था. उसने रिटायर्ड वरिष्ठ सर्जन डॉ. एच. एन. शर्मा से अपनी समस्या बताई. पहले तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर को हैरानी हुई जिसके बाद उन्होंने सफल ऑपरेशन कर पथरी को बुद्ध के शरीर से बाहर निकाल दिया.

झोलाछाप डॉक्टर ने बढ़ाई समस्या

बुद्ध का कहना है कि उसने कई डॉक्टरों से परामर्श लिया था. सही जानकारी नहीं होने की वजह से उसकी समस्या बढ़ती गई. झोलाछाप डॉक्टरों के चक्कर में पत्थरी का साइज बढ़ता गया और पथरी आधा किलो वजन तक पहुंच गया. सर्जरी चुनौतीपूर्ण थी लेकिन डॉक्टरों ने कर दिखाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

आजतक नहीं देखा ऐसा केस

सर्जरी किए डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में आजतक ऐसा मामला नहीं देखा है. उन्होंने सैकड़ों सर्जरी किए हैं लेकिन आधा किलो पथरी केस ने मुझे भी अचंभित किया. आमतौर पर पथरियां 5mm से 10mm छोटे आकार की होती हैं लेकिन ये केस मेडिकल हिस्ट्री का सबसे अनोखा केस रहा है. फिलहाल युवक की हालत स्थिर है और वो अब खतरे से बाहर है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. पन्ना की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.