'डॉग अटैक' का कहर जारी, पन्ना में 5-6 कुत्तों ने महिला पर किया खूंखार हमला

Dog terror in Panna: पन्ना में आवारा कुत्तों का आंतक दिनों-दिन बढ़ते जा रहा है. शहर के अलग-अलग कॉलनियों में अवारा कुत्ते बच्चे से लेकर बढ़ों को अपनी शिकार बना रहे हैं. सड़कों पर धूम रहे अवारा कुत्तों के प्रति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी शहरों में डॉग टेरर ज्यू का त्यूं देखा जा रहा है. ताजा मामला पन्ना से है जहां 5-6 कुत्तों ने बाइक सवार महिला पर हमला कर दिया है.

महिला पर कुत्तों का अटैक

पूरा मामला पन्ना के देवेंद्रनगर कस्बे का है. यहां करीब आधा दर्जन आवारा कुत्तों ने महिला पर हमला कर दिया है. महिला का नाम गेंदा बाई कुशवाहा है जो अपने साथी के साथ देवेंद्रनगर आ रही थी. तभी कृषि उपज मंडी सलेहा रोड के पास अवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक से बाइक सवार महिला को अपना निशाना बनाया.

अस्पताल में भर्ती महिला

कुत्तों के अटैक के बाद महिला गंभीर रुप से घायल हो गई. महिला को इस हाल में देख आस-पास के लोग इक्टठा हो गए. महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर में भर्ती कराया गया है. बीएमओ ने बताया कि महिला की स्थिति अब खतरे से बाहर है. महिला का इलाज जारी है.

यहां भी कुत्तों का अटैक कायम

पन्ना के बाद एमपी के बढ़वानी से भी कुत्तों का आंतक बरकरार है. यहां दिनदहाड़े कुत्ते शहर मौहल्ले के लोगों को अपना निशाना बना रहे है. पिछले 24 घंटों में कुत्तों ने 7 लोगों को अपना निशाना बनाया है. सड़क, दुकान, बाजार या फिर कुत्तों से बचाने की कोशिश में लोग कुत्ते के शिकार बन रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संसोधन करते हुए आदेश जारी किया था कि आवारा कुत्तों को पकड़ कर उनका बंध्याकरण ( Sterilization) और टीकाकरण करने के बाद उन्हें वापस छोड़ा जाएगा. जबकि पहले आदेश में कुत्तों को वापस छोड़ने की बात नहीं कही गई थी, इस आदेश के बाद देशभर से डॉग लवर सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे.

अपने संसोधित आदेश में SC ने कहा कि लोगों को आवारा कुत्तों को गोद लेने की छूट है. आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाया जाएगा जिससे सड़क पर कोई उन्हें खाना नहीं खिलाएगा. साथ ही खतरनाक, रैबीज संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखने की बात कही गई थी. बरहाल देश के कोने-कोने से आ रही डॉग टेरर की तस्वीरें कई मायने में इन त्थयों को सिद्ध करती नहीं दिखाई पड़ रही है.

रिपोर्ट: पीयूष शुक्ला, पन्ना

