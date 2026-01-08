किराएदार से इश्क में फंसी मालकिन, सुसाइड नोट ने खोली बेवफाई की पूरी कहानी, पत्नी गिरफ्तार, आशिक फरार

Panna Crime News: पन्ना जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी के प्रेम संबंधों ने हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया. अपने ही घर में रहने वाले एक किराएदार के साथ पत्नी की नजदीकियों से तंग आकर एक व्यक्ति ने मौत को गले लगा लिया था. पुलिस ने अब इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जून-जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के रहने वाले कासिम नामक व्यक्ति ने मृतक अमृतलाल चौधरी के घर में एक कमरा किराए पर लिया था. कासिम इलाके में फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करता था. इसी दौरान अमृतलाल की पत्नी और कासिम के बीच प्रेम संबंध बन गए. जब अमृतलाल को इस अवैध संबंध की भनक लगी, तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया. उसने अपनी पत्नी से कासिम के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा, लेकिन पत्नी ने प्रेमी का पक्ष लेते हुए इनकार कर दिया. इस धोखे और सामाजिक लोक-लाज के डर से क्षुब्ध होकर अमृतलाल ने जहरीला पदार्थ खा लिया था. इलाज के दौरान जबलपुर के अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट

मरने से पहले अमृतलाल ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने अपनी आपबीती और पत्नी की बेवफाई का जिक्र किया था. रैपुरा पुलिस ने मर्ग डायरी की गहन जांच और सुसाइड नोट के आधार पर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी कासिम के खिलाफ धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे आज जेल भेज दिया गया है. फरार प्रेमी कासिम की तलाश जारी है.

रिपोर्टः पीयूष शुक्ला, पन्ना

