पन्ना में चोरों का आतंक, भगवान के मुकुट और आभूषण ले उड़े चोर, लगातार मंदिरों में हो रही चोरी

Panna News: मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में मंदिरों को निशाना बनाने वाला एक गैंग आतंक फैला रहा है. ताज़ा घटना देवेंद्रनगर पुलिस स्टेशन के इलाके में पन्ना-सतना नेशनल हाईवे पर बने मशहूर राजा दहर मंदिर की है. शुक्रवार और शनिवार की रात को अज्ञात चोर मंदिर में घुस गए और भगवान लालजी सरकार की मूर्तियों पर लगे चांदी के मुकुट और दूसरे गहने चुरा ले गए. चोर दान पेटी भी ले गए, जिसमें भक्तों का चढ़ावा था. जब शनिवार सुबह मंदिर के पुजारी रोज़ाना की पूजा के लिए आए, तो उन्होंने मूर्तियों पर मुकुट नहीं देखे और दान पेटी भी गायब थी, तब चोरी का पता चला.

भगवान के मुकुट और आभूषण ले उड़े चोर

दरअसल, कल रात देवेन्द्रनगर थाना इलाके में पन्ना-सतना नेशनल हाईवे पर बने मशहूर राजा दहर मंदिर में दो मूर्तियों से अज्ञात चोरों ने मुकुट, गहने और दान पेटी चुरा ली. आज सुबह जब मंदिर के पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लालजी सरकार की मूर्ति का मुकुट और दान पेटी गायब थी. बताया जा रहा है कि मंदिर से थोड़ी दूरी पर कुछ सिक्के भी बिखरे हुए मिले जिसकी सूचना देवेन्द्रनगर थाने को इसकी सूचना दी गई. सूचना मिलते ही देवेन्द्रनगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

लगातार मंदिरों में हो रही चोरी

बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटों में पन्ना ज़िले में यह तीसरी बड़ी चोरी है. इससे पहले पवई पुलिस स्टेशन इलाके के दो बड़े मंदिरों को भी निशाना बनाया गया था, जहां चोरों ने ताले तोड़कर कीमती सामान चुरा लिया था. धार्मिक स्थलों को बार-बार निशाना बनाए जाने से स्थानीय लोगों और भक्तों में गहरा गुस्सा है. पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है.

