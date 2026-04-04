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मौत बनकर आई 'बिजली': एक झटके में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार, मिस्त्री के साथ हुआ कुछ ऐसा...

Panna News: पन्ना के अमनगंज में निर्माण कार्य के दौरान करंट के चेपट में आने से मिस्त्री पुष्पेंद्र कोरी की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल छा गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:30 PM IST
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मौत बनकर आई 'बिजली': एक झटके में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार, मिस्त्री के साथ हुआ कुछ ऐसा...

Panna News: पन्ना जिले के अमानगंज थाना कस्बा के वार्ड नंबर 13, राघव मोहल्ला में उस वक्त मातम पसर गया, जब मजदूरी कर रहे एक 32 वर्षीय युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार मृतक पुष्पेंद्र कोरी पेशे से मिस्त्री का काम करता था और शनिवार को एक मकान के निर्माण कार्य में लगा हुआ था. इसी दौरान वह अचानक करंट की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी हालत गंभीर हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

​बताया जा रहा है कि पुष्पेंद्र जब मकान निर्माण का कार्य कर रहा था, तभी मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया. करंट का झटका इतना जोरदार था कि वह बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही अचेत हो गया. ​​हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग और परिजन उसे लेकर आनन-फानन में अमानगंज अस्पताल पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर सुनते ही अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
​घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. ​32 वर्षीय पुष्पेंद्र अपने परिवार का मुख्य सहारा था. उसकी मौत से वृद्ध पिता बिरजू कोरी और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे राघव मोहल्ले में इस दर्दनान घटना के बाद शोक की लहर है. स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा इंतजामों और बिजली की तारों की ऊंचाई को लेकर भी चिंता व्यक्त की है.साथ ही प्रशासन से मांग की है कि इलाके में बिजली के ढीवे तारों को तुरंत ठीक कराया जाए और  निर्माण स्थानों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चि कराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटना न हो.

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ये भी पढ़ें : अनूपपुर में दर्दनाक हादसा, भरभरा कर गिरी 4 मंजिला इमारत, 1 की मौत; मलबे में 4 फंसे

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