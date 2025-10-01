Advertisement
चमकदार पत्थर उठाते ही बदल गई दुनिया! पन्ना में आदिवासी के हाथ लगा बेशकीमती हीरा; कीमत सुन नहीं होगा यकीन

MP News: पन्ना की धरती ने एक बार फिर से आदिवासी शख्स की जिंदगी पलट दी है. यहाँ शख्स को 4 कैरेट 4 सेंट का बेशकीमती हीरा मिला है. हीरे की कीमत लाखों में बताई जा रही है.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 01, 2025, 04:10 PM IST
tribal man found diamond in panna
diamond found in panna worth 10 lakh: मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की धरती लगातार लोगों की किस्मत बदलती जा रही है. आए दिन यहाँ किसी न किसी को बेशकीमती हीरे मिल रहे हैं. एक बार फिर से एक शख्स की किस्मत चमकी है. अब इसे देवी माँ की कृपा ही कहा जाएगा, जब देवी मंदिर के पास बैठे एक आदिवासी शख्स को कुछ दूरी पर चमकता हुआ हीरा मिला है.

आदिवासी की बदली किस्मत
पन्ना में नवरात्रि के अवसर पर एक आदिवासी शख्स की किस्मत ऐसी चमकी कि हर कोई उसकी चर्चा कर रहा है. मामला जिले के बृजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रहुनिया गांव का है, जहाँ गोविंद गोंड नामक एक शख्स देवी माँ के मंदिर के पास बैठा हुआ था. कुछ ही दूर चलने के बाद उसे एक चमचमाता हुआ पत्थर दिखाई दिया. पत्थर को हाथ में लेते ही उसकी दुनिया ही बदल गई.

मिला बेशकीमती हीरा
पत्थर को हाथ में लेकर जब शख्स ने ध्यान से देखा, तो उसे सचमुच यकीन नहीं हुआ कि उसके हाथ बहुमूल्य हीरा लगा है. हीरा पाते ही आँखों में चमक और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि मानो वह सातवें आसमान पर पहुँच गया हो. दुर्गा मैया की जयकारा लगाते हुए गोविंद सीधा पन्ना पहुँचा और हीरा कार्यालय में हीरे को जमा करवा दिया.

जेम क्वालिटी का है हीरा
हीरा कार्यालय में मौजूद हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया है कि यह उज्ज्वल किस्म का बेहतरीन जेम क्वालिटी का हीरा है. इसका वजन 4 कैरेट 4 सेंट है. नीलामी के बाद इसकी अच्छी कीमत मिलेगी. बाजार की बातों पर विश्वास किया जाए, तो इसकी कीमत 10 लाख से अधिक आंकी जा रही है. रिपोर्ट: पीयूष शुक्ला, पन्ना

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. पन्ना की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

