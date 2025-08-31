पन्ना में वायरल बुखार का कहर, हर रोज 1000 मरीज करा रहें इलाज, जानें बचाव के उपाय
पन्ना में वायरल बुखार का कहर, हर रोज 1000 मरीज करा रहें इलाज, जानें बचाव के उपाय

MP News: पन्ना जिला अस्पताल में वायरल बुखार के मरीजों की लाइन लगी हुई है. रोजाना 1हजार मरीज अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं. ऐसे में जानिए वायरल बुखार के लक्षण और बचने के उपाय.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 31, 2025, 04:05 PM IST
panna viral fever
panna viral fever

Panna News: मध्य प्रदेश के पन्ना में इन दिनों मौसमी बिमारी का प्रकोप काफी ज्यादा देखा जा रहा है. प्रत्येक दिन यहां हजारों की संख्या में मरीज अपना इलाज कराने पहुंच रहे. मरीजों की बढ़ती तादात को देखते हुए जिला स्वास्थ अधिकारी ने जिले के लोगों से भीड़ से बचने साथ ही आसपास साफ सफाई रखने और साफ पानी पीने की अपील की है.

पन्ना में बढ़ी मरीजों की संख्या
मानसून के मौसम ने देश में वायरल मरीजों की संख्या बढ़ा दी है. पन्ना जिला अस्पताल में हर दिन 1000 हजार मरीज सर्दी-खासी जुकाम का इलाज कराने आ रहे है. मरीजों की संख्या में बच्चे, बूढ़ें महिलाएं सभी शामिल है. ऐसे में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वस्थ सलामत और बचाव से रहने को कहा है.

क्यों बढ़ रहे वायरल के मरीज
पन्ना सीएमएचओ ने बताया कि अधिक बारिश के बाद तेज धूप निकलने से मौसम में जो उमस बढ़ रही है इस मौसमी बदलाव के चलते सर्दी खांसी बुखार का प्रकोप अत्यधिक देखा जा रहा है. इस वजह से लोगों में वायरल बुखार के लक्ष्ण देखे जा रहे है. वायरल होने की आशंका पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज जरूर करवाये.

वायरल होने से ऐसे करें बचाव
इस बरसाती मौसम में वायरल बुखार से बचने के लिए नियमित रुप से हाथ धोएं, सबसे जरूर वायरल बुखार से ग्रसित मरीज के नजदीक न जाएं, मास्क पहनें, सैनीटाइजर लगाएं, चेहरे को छूने से बचें, मच्छरों से बचाव करें और पौष्टिक आहार का सेवन करें. पन्ना जिले में वायरल रोग से ग्रसित मरीजों को देखते हुए जिले में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है.

रिपोर्ट: पीयूष शुक्ला, पन्ना

