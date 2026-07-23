दूसरे पति की हत्या के लिए पहले पति से मिलाया हाथ, जमीन के लिए रची साजिश, एक साल बाद खुला खौफनाक राज

जमीन के लिए रची साजिश

दरअसल, ये पूरा मामला 11 जुलाई 2025 का है. नन्नू सोनी मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी पत्नी अर्चना और उसके पहले पति रामप्रताप को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया है. दो बच्चों की मां अर्चना सोनी ने अपने पहले पति राम प्रताप से झगड़े के बाद मई 2025 में नन्नू सोनी से कोर्ट मैरिज की थी. अर्चना अपने दूसरे पति नन्नू पर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करने का दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. तंग आकर अर्चना ने अपने पहले पति राम प्रताप के साथ मिलकर नन्नू को रास्ते से हटाने की साजिश रची.