दूसरे पति की हत्या के लिए पहले पति से मिलाया हाथ, जमीन के लिए रची साजिश, एक साल बाद खुला खौफनाक राज

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मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नन्नू सोनी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. नन्नू सोनी की पत्नी अर्चना और उसके पहले पति राम प्रताप ने मिलकर नन्नू की हत्या की थी. अर्चना अपने दूसरे पति नन्नू पर अपनी संपत्ति उसके बच्चों के नाम करने का दबाव बना रही थी. जब उसने मना किया, तो अर्चना ने अपने पहले पति के साथ मिलकर सोते समय नन्नू पर लकड़ी के भारी मुगरिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद दोनों आरोपी भेष बदलकर 8 राज्यों में छिपे रहे और आखिरकार पुलिस ने उन्हें सूरत (गुजरात) से गिरफ्तार कर लिया.
जमीन के लिए रची साजिश
दरअसल, ये पूरा मामला 11 जुलाई 2025 का है. नन्नू सोनी मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी पत्नी अर्चना और उसके पहले पति रामप्रताप को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया है. दो बच्चों की मां अर्चना सोनी ने अपने पहले पति राम प्रताप से झगड़े के बाद मई 2025 में नन्नू सोनी से कोर्ट मैरिज की थी. अर्चना अपने दूसरे पति नन्नू पर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करने का दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. तंग आकर अर्चना ने अपने पहले पति राम प्रताप के साथ मिलकर नन्नू को रास्ते से हटाने की साजिश रची.
8 राज्यों में भेष बदलकर छिपे रहे आरोपी
पुलिस के अनुसार 10-11 जुलाई 2025 की रात को रामप्रताप चुपके से नन्नू के घर पहुंचा. अर्चना और रामप्रताप ने मिलकर सोते हुए नन्नू पर लकड़ी की भारी मुगरिया से हमला करके उसकी हत्या कर दी और फिर बच्चों के साथ भाग गए. एक साल तक दोनों आरोपी मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत आठ राज्यों में अपना हुलिया बदलते हुए छिपकर रहे. आखिरकार पक्की जानकारी मिलने पर पुलिस ने दोनों को सूरत में पकड़ लिया.
पन्ना से दूसरी खबर
पन्ना जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र से एक और घटना सामने आई है. यहां सुखेंद्र बुंदेला नाम के एक आरोपी युवक ने शासकीय पुलिस जीप को तेज रफ़्तार से स्थानीय बाजार में चलाकर कोहराम मचा दिया. तेज रफ्तार और बेकाबू पुलिस गाड़ी ने आधे दर्जन से ज्यादा पैदल चलने वालों और गाड़ियों को टक्कर मारी. कटनी चौराहे पर जीप ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उसे लगभग 200 मीटर तक घसीटती ले गई. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कई लोगों को टक्कर मारने के बाद जीप एक यात्री बस से टकरा गई, और तभी आरोपी ड्राइवर को पकड़ा जा सका.
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