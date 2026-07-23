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दूसरे पति की हत्या के लिए पहले पति से मिलाया हाथ, जमीन के लिए रची साजिश, एक साल बाद खुला खौफनाक राज

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 11 जुलाई 2025 को हुई नन्नू सोनी हत्याकांड का पुलिस ने एक साल बाद खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार पत्नी अर्चना सोनी ने अपने पहले पति के साथ मिलकर संपत्ति विवाद के चलते हत्या की साजिश रची थी.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 23, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:13 AM IST
दूसरे पति की हत्या के लिए पहले पति से मिलाया हाथ, जमीन के लिए रची साजिश, एक साल बाद खुला खौफनाक राज

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PIYUSH SHUKLA

PIYUSH SHUKLA

पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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