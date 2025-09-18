पन्ना में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा हुआ गायब! कोहिनूर से 45 कैरेट था बड़ा; पट्टा धारकों में उलझा मामला

World Largest 150 Carat Diamond Found in Panna: मध्य प्रदेश के पन्ना से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां दुनिया के सबसे बड़े और महंगे हीरा मिलने की खबर सामने आई है. हीरा 150 कैरेट का बताया जा रहा है. हैरानी की बात ये है कि पन्ना हीरा कार्यालय में, हीरा जमा कराने से पहले ही गायब हो गया है. पट्टा धारकों के आपसी विवाद के कारण हीरे के गायब होने की खबर है.

क्या है पूरा मामला

पन्ना से लगातार हीरे मिलने की खबर सामने आती रहती है. बीते दिन भी एक आदिवासी महिला को हीरा खनन में 3 हीरे मिले जिसमें से एक हीरा बहुमूल्य था. उसी तरह कई लोग पन्ना में पट्टा जारी करवाते हैं और रातों-रात लखपति बन जाते हैं. ऐसा ही हुआ मैहर निवासी जयबहादुर सिंह के साथ जिन्होंने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर 13 फरवरी 2025 को पट्टा जारी करवाया था.

गायब हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हीरा

पट्टा जारी कराने के बाद 5 सितंबर 2025 को जयबहादुर के साथी दयाराम को कृष्णा कल्याणपुर की उथली खदान से 150 कैरेट का हीरा मिलता है. इस दौरान जयबहादुर के दूसरे साथी, किशोर खोड़े ने इस बात की जानकारी जयबहादुर को दी. किशोर ने 150 कैरेटे के हीरे की फोटो भी खींची थी. हीरे को सभी पार्टनरों के साथ हीरा कार्ययालय में जमा कराने की योजना बनी.

जब जयबहादुर, दयाराम के पास हीरा जमा करने की बात करता है तो वो अपनी बात से पलट जाता है. दयाराम हीरे को अपने या अपने किसी रिश्तेदार के नाम से पट्टा जारी कर हीरा कार्ययाल में जमा कराना चाहता है. अब इस चक्कर में पट्टा धारकों में विवाद छिड़ गया है और अब हीरा किसके पास है नहीं पता.

थाने में हुई शिकायत दर्ज

हीरा कार्यालय में हीरा जमा कराने से पहले ही हाथ से गायब हुए हीरे की फोटो और दयाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायतकर्ता जयबहादुर है. उन्होंने थाने में अपील की है कि अगर हीरा मिले तो उसे ना ही निलाम किया जाए और ना ही उसे यहां जमा करवाया जाए. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले पर कार्रवाई कर रही है.

इस खबर के सामने आने के बाद कई लोग इस हीरे को कोहिनूर हीरे से कंपेयर कर रहे हैं. वर्तमान में कोहिनूर हीरा 105 कैरेट का बताया जाता है वहीं पन्ना में मिले हीरे को 150 कैरेट के होने का दावा किया गया है.

