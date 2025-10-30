Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

गाइड की नौकरी करने वाले युवक की चमकी किस्मत, पन्ना का हीरा बदलेगा जीवन

Panna Diamonds: पन्ना जिले में गाइड की नौकरी करने वाले एक युवक की किस्मत रातोंरात चमक गई. क्योंकि उसे दो बेशकीमती हीरे मिले हैं, जो उसकी जिंदगी बदल सकते हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:17 AM IST
गाइड को मिले पन्ना के हीरे
गाइड को मिले पन्ना के हीरे

Panna District News: कहते हैं किस्मत कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, कल तक जो परेशानियों और मजबूरियों में जी रहा होता है वह अचानक से धनवान बन जाता है. एमपी के पन्ना जिले में एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां गाइड की नौकरी करने वाले एक युवक की किस्मत अचानक से चमक उडठी है. क्योंकि उसे पन्ना जिले में हीरा खदान से दो चमचमाते हुए हीरे मिले हैं. गाइड का काम करने वाले कैलाश कुमार तिवारी, कृष्णा कल्याणपुर पटी गांव के रहने वाले हैं, जिनकी किस्मत इन हीरों के मिलने के बाद बदलने वाली है. 

खदान में दिखें हीरे 

कैलाश ने बताया कि वह गाइड का काम खदान क्षेत्र में करता था. काम के दौरान उन्हें एक खदान में दो अलग-अलग जगहों पर चमकते हुए पत्थर दिखाई दिए. नजदीक जाकर देखने पर वे असली हीरे निकले. कैलाश ने दोनों हीरों को नियमानुसार हीरा कार्यालय में जमा कराया और उनकी पर्ची ली है. हीरा कार्यालय में हीरा पारखी अनुपम सिंह ने दोनों हीरों की जांच की, जांच के बाद उन्हें नियमानुसार जमा कर लिया गया. दोनों हीरों का वजन 1.56 कैरेट और 1.35 कैरेट पाया गया. हीरा कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि दोनों हीरे जेम्स क्वालिटी के हैं. 

खास बात यह है कि हीरा अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि 1.56 कैरेट का हीरा जेम्स क्वालिटी है, जबकि 1.35 कैरेट का हीरा मेले किस्म का है, दोनों हीरों को आगामी नीलामी में रखा जाएगा. जहां उनकी अच्छी कीमत लग सकती है. वहीं कैलाश के मिले हीरों से उनका परिवार भी खुश नजर आ रहा है. कैलाश तिवारी खेती-किसानी के साथ-साथ पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के साथ गाइड का काम करते हैं, हीरा मिलने की खबर के बाद स्थानीय लोगों और सहकर्मियों ने उन्हें बधाई दी. 

पन्ना जिले की धरती हीरों के लिए प्रसिद्ध है, यहां के कई सामान्य नागरिक अब तक भाग्य के बल पर करोड़ों के हीरे खोज चुके हैं. पन्ना जिले के हीरे देश के साथ दुनिया में भी फेमस माने जाते हैं, जहां हर साल यह हीरें कई गरीबों की किस्मत भी चमकाते हैं, जहां नीलामी के बाद सभी को अच्छी खासी रकम मिलती है.

