महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेल हादसे में हुई मौत पर PM मोदी ने जताया दुख, CM शिवराज ने किया 5-5 लाख रुपये देने का ऐलान

भोपाल: महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करमाड रेलवे स्टेशन के पास हुए बड़े रेल हादसे में हुई मौत पर देश के प्रधानमंत्री ने दुख जताया है. पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए शोक प्रकट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए रेल हादसे में जानमाल के नुकसान से वे बेहद दुखी हैं. वे इस विषय में रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात कर चुके हैं और वह स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं. आवश्यक सभी संभव सहायता प्रदान की जा रही है.

Extremely anguished by the loss of lives due to the rail accident in Aurangabad, Maharashtra. Have spoken to Railway Minister Shri Piyush Goyal and he is closely monitoring the situation. All possible assistance required is being provided.

