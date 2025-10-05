Advertisement
बंद कमरे में थे दोनों, तभी पत्नी ने अपने पति के प्राइवेट का कर दिया ऐसा हाल, डॉक्टर-परिजन सब हैरान

Raigarh News: रायगढ़ में एक सनसनी फैलाने वाला मामला सामने आया है. बनेकेला गांव में पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया है. बताया जा रहा है कि पत्नी ने ननद से झगड़ने के बाद पत्नी के प्राइवेट पार्ट को दांतों से काट लिया. जिसके बाद डॉक्टरों ने इलाज के दौरान 7-8 टांके लगाए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 05, 2025, 04:47 PM IST
पति के प्राइवेट पर हमला
Raigarh Domestic Dispute: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के लैलूंगा थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. ननंद से झगड़ करने के बाद पति-पत्नी आपस में भिड़ गए. इस दौरान गुस्साई पत्नी ने पति पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि पति नशे में धुत था, तो पत्नी ने पति का प्राइवेट को दांतों से काट लिया. जिसके बाद परिजन घायल पति को अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने प्राइवेट पार्ट पर 7-8 टांके लगाए.

मिली जानकारी के अनुसार, लैलूंगा थाना क्षेत्र के गांव बनेकेला में 33 वर्षीय शख्स राजमिस्त्री का काम करता है. पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता है. शुक्रवार को दोपहर के समय घर में उसकी पत्नी और उसकी बहन में झगड़ा हो गया था. बात इतनी बढ़ गई थी कि हाथापाी की भी नौबत आ गई. आपको बता दें इस दौरान पति ने दोनों के बीच में आकर समझाने की कोशिश की. लेकिन पति नशे में धुत था. 

पत्नी पर केस दर्ज
बता दें कि इस दौरान पति-पत्नी दोनों कमरे में झगड़ने लगे. वहीं पत्नी गाली गलौज करते हुए पति के साथ मारपीट करने लगी. इस दौरान उसने गुस्से में आकर पति का प्राइवेट काट लिया. पति जब दर्द से कराहता हुआ बाहर निकला तो उसके परिजन अस्पताल लेकर गए. जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान 7-8 टांके लगाए. इस मामले में पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. जहां पर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ धारा 296 , 115 (2), 118 (1) BNS के तहत केस दर्ज किया.

जांच में जुटी पुलिस 
वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है. वहीं पुलिस पत्नी से लगातार पूछताछ कर रही है. वहीं लैलूंगा थाना प्रभारी रोहित बंजारे का कहना है कि पति की शिकायत के आधार पर पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है. रोहित बंजारे ने कहा कि पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे. उसी के आधार पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायगढ़" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

