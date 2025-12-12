नए कपड़े पहन सहेलियों संग पार्क गई बेटी से हैवानियत, पिता ने पीटा और 2 साल तक किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Minor Girl Physically Assaulted-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही 16 साल की बेटी से 2 सालों तक रेप किया. आरोपी धमकी देकर वारदात को बार-बार अंजाम देता रहा है. एक दिन नाबालिग अपनी सहेलियों के साथ नए कपड़े पहनकर पार्क गई थी, वहां वह फोटो खिंचवा रही थी. इसी बात से नाराज पिता ने उसे पीटा और जबरन संबंध बनाए. एक बार वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी लगातार दुष्कर्म करने लगा. जब भी पीड़िता घर में अकेली रहती थी, तब आरोपी उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म करता था. 10 दिसंबर को आरोपी ने फिर बेटी के साथ जबरदस्ती की. इस बार पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और मां को आपबीती सुनाई. इसके बाद मां के साथ थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई.

कोई काम नहीं करता था पिता

जानकारी के अनुसार, चक्रधर नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की अपने माता-पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती है. उसकी मां दूसरों के घरों में काम करती थी, वहीं उसका पिता घर पर ही रहता था. पिता किसी तरह का कोई काम नहीं करता था. अक्सर वह अपने बच्चों को छोटी-छोटी बातों पर मारता-डांटता भी था.

पार्क में घूमता देख हुआ नाराज

पीड़िता के अनुसार, 26 जनवरी 2023 को लड़की नए कपड़े पहनकर अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूमने गई थी और वहां फोटो खिंचवा रही थी. इसी दौरान उसके पिता ने उसे देख लिया. जब वह घर लौटी, तो उसका पिता चिल्लाने लगा और मारपीट करते हुए उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. जब-जब नाबालिग ने इसका विरोध किया, तो वह धमकाता और कहता कि इस बारे में किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मां को सुनाई आपबीती

10 दिसंबर 2025 को आरोपी पिता ने नाबालिग के साथ फिर जबरदस्ती की और मारपीट की. इसके बाद वह स्कूल चलीगई. शाम को स्कूल से घर लौटते वक्त रास्ते में मां से मुलाकात हुई. पीड़िता ने मां को पूरी घटना का जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता बुधवार को महिला थाने पहुंची और पिता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पिता 2 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पीड़िता की शिकायत के आधार पर महिला थाना और चक्रधर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. डीएसपी सुशांतो बनर्जी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल मामले की जांच और कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें-सरकारी अस्पताल में कंबल और चादर के पैसे दे रहे हैं मरीज, ठंड में वसूले जा रहे पैसे

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!