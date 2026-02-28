पढ़ाई छोड़ काम में जुटीं बेटियां, कन्या छात्रावास का शर्मनाक वीडियो वायरल, छात्राओं से कराई गई रंगाई-पुताई

Girls Hostel Viral Video-छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कन्या छात्रावास की छात्राओं से रंगाई पुताई कराई गई है. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में छात्राएं हॉस्टल के कमरे की पुताई करते हुए नजर आ रही हैं. साथ ही छात्राएं छज्जे की साफ-सफाई कर गंदगी निकालते हुए भी नजर आईं हैं. वीडियो वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. वहीं इस मामले को आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. यह मामला लैलूंगा ब्लॉक के कोड़सिया में प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास का है.

छात्राओं ने की पुताई

यह मामला लैलूंगा ब्लॉक के कोड़सिया में एक प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास का है. वायरल वीडियो में हॉस्टल की लड़कियां रंगाई-पुताई करते हुए दिख रही हैं. वहीं कुछ लड़कियां बाल्टी में रंग घोल रही हैं, जबकि कुछ ऊपर चढ़कर दीवारों की पुताई कर रही हैं. इस वीडियो के साथ छात्राओं की फोटो भी वायरल हो रही हैं. फोटो में वे छज्जे की सफाई करती हुई नजर आ रही हैं. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब किसी छात्रा ने रंगाई पुताई का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

हॉस्टल वार्डन ने दी सफाई

हॉस्टल वार्डन पूर्णिमा चौहान ने बताया कि छात्रावास बिल्डिंग की रंगाई-पुचाई के लिए मजदूर लगाया गया था. मजदूर जब पुताई कर चले गए तो किचन का थोड़ा काम बचा था. जिसे लेकर उन्होंने कर्मचारी से कहा कि किचन की सफाई कर देना. इसके बाद वह कुछ सामान लेने चली गईं. उनकी गैरमौजूदगी में प्यून ने बच्चों से काम करा लिया. यह वीडियो उस दौरान का ही है.

3 सदस्यीय जांच समिति का गठन

इस मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए जिला प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है. इसे लेकर आदिवासी विकास शाखा द्वारा आदेश जारी किया गया है. जिसके अनुसार, समिति में धर्मेंद्र सिंह बैस, धनेश्वरी सिदार और उमेश पटेल समिति में शामिल हैं. यह समिति छात्रावास पहुंचकर मौके पर जांच करेगी और जांच रिपोर्ट सौंपेगी. वहीं इस मामले को लेकर हॉस्टर की वार्डन का कहना है कि उनकी गैरमौजूदगी में प्यून ने बच्चों से काम कराया है.

