RPF पोस्ट के अंदर खून-खराबा, हेड कांस्टेबल ने साथी प्रधान आरक्षक को मारी गोली, मौके पर मौत

Raigarh News: आरपीएफ (RPF) पोस्ट के भीतर तड़के चार बजे एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां ड्यूटी के दौरान एक प्रधान आरक्षक ने अपने साथी प्रधान आरक्षक पर गोली चला दी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:06 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आरपीएफ पोस्ट के भीतर एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहां ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक ने अपने साथी प्रधान आरक्षक पर गोली चला दी. गोली लगने से पी.के. मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी केएस लादेर को गिरफ्तार कर लिया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों एक ही पोस्ट पर तैनात थे और घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद थे. फिलहाल हत्या के कारणों की जांच जारी है और पोस्ट पर तनाव का माहौल बना हुआ है.

हेड कांस्टेबल ने साथी प्रधान आरक्षक को मारी गोली
दरअसल, RPF पोस्ट के अंदर ड्यूटी के दौरान हुए विवाद में एक RPF जवान ने अपने साथी हेड कांस्टेबल को गोली मार दी. गोली लगने से हेड कांस्टेबल पीके मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई. घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है. इस फायरिंग में हेड कांस्टेबल पीके मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से RPF पोस्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. घटना को अंजाम देने वाले आरोपी आरक्षक की पहचान केएस लादेर के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया. अपडेट जारी है...

