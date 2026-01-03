ऐसा पार्टनर किसी को न दे भगवान! शक के चलते तेजधार हथियार से उतारा मौत के घाट, उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार

Raigarh Crime News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि पत्नी पर शक होने के चलते तेजधार हथियार से हमला कर दिया. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
Chhattisgarh Crime News: जूटमिल थाना क्षेत्र में चरित्र संदेह के चलते एक पति द्वारा अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जूटमिल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. पुलिस को सांगीतराई नहरपार क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही जूटमिल पुलिस टीम एवं एफएसएल अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.
शुरुआती जांच में मृतिका की पहचान निशा चौहान के रूप में हुई. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतिका की हत्या उसके पति सेतुलाल चौहान ने की है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपराध स्वीकार कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते लोहे के धारदार कत्ता से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव को सांगीतराई नहरपार नीचे झाड़ियों में छुपा दिया. पुलिस ने मौके पर शव पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा.
आरोपी ने ली पत्नी की जान
यह भी सामने आया कि 01 जनवरी को आरोपी अपनी पत्नी को स्कूटी में बैठाकर सांगीतराई नहरपार ले गया था. वहां दोनों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया और आरोपी ने धारदार हथियार से पत्नी की जान ले ली. हत्या के बाद आरोपी यहीं नहीं रुका. पत्नी की हत्या करने के बाद वह स्कूटी से एक परिचित युवक के घर पहुंचा, जिस पर उसे पत्नी से मित्रता होने का संदेह था. वहां भी आरोपी ने उसी धारदार कत्ता से युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. हालांकि युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से फरार होने में सफल रहा. मामले में थाना जूटमिल में अपराध पंजीबद्ध किया गया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार कत्ता और स्कूटी भी बरामद कर ली है. जूटमिल पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
रिपोर्टः श्रीपाल यादव, रायगढ़
