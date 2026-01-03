Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3062882
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

ऐसा पार्टनर किसी को न दे भगवान! शक के चलते तेजधार हथियार से उतारा मौत के घाट, उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार

Raigarh Crime News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि पत्नी पर शक होने के चलते तेजधार हथियार से हमला कर दिया. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शक के चलते तेजधार हथियार से उतारा मौत के घाट
शक के चलते तेजधार हथियार से उतारा मौत के घाट

Chhattisgarh Crime News: जूटमिल थाना क्षेत्र में चरित्र संदेह के चलते एक पति द्वारा अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जूटमिल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. पुलिस को सांगीतराई नहरपार क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही जूटमिल पुलिस टीम एवं एफएसएल अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. 

शुरुआती जांच में मृतिका की पहचान निशा चौहान के रूप में हुई. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतिका की हत्या उसके पति सेतुलाल चौहान ने की है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपराध स्वीकार कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते लोहे के धारदार कत्ता से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव को सांगीतराई नहरपार नीचे झाड़ियों में छुपा दिया. पुलिस ने मौके पर शव पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा.

आरोपी ने ली पत्नी की जान
यह भी सामने आया कि 01 जनवरी को आरोपी अपनी पत्नी को स्कूटी में बैठाकर सांगीतराई नहरपार ले गया था. वहां दोनों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया और आरोपी ने धारदार हथियार से पत्नी की जान ले ली. हत्या के बाद आरोपी यहीं नहीं रुका. पत्नी की हत्या करने के बाद वह स्कूटी से एक परिचित युवक के घर पहुंचा, जिस पर उसे पत्नी से मित्रता होने का संदेह था. वहां भी आरोपी ने उसी धारदार कत्ता से युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. हालांकि युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से फरार होने में सफल रहा. मामले में थाना जूटमिल में अपराध पंजीबद्ध किया गया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार कत्ता और स्कूटी भी बरामद कर ली है. जूटमिल पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्टः श्रीपाल यादव, रायगढ़

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

raigarh news

Trending news

raigarh news
ऐसा पार्टनर किसी को न दे भगवान! शक के चलते तेजधार हथियार से उतारा मौत के घाट
Indore contaminated water case
इंदौर त्रासदी में 16 मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, दिग्विजय सिंह ने की ये डिमांड
mohan bhagwat news
'हम हिंदू हैं..', RSS प्रमुख ने सामाजिक एकजुटता का सिखाया मंत्र, आजादी पर क्या बोले?
mp news
इंदौर में जल तांडवा पर सियासी संग्राम, भागीरथपुरा में आमने-सामने आई कांग्रेस-बीजेपी
mp news
नशे में 'नंदी' की सवारी! पहले सांड के हाथ-पैर जोड़े, फिर माथा टेक कर मांगी परमिशन
Sidhi news
सीधी में धान खरीदी केंद्रों में अनियमितताएं, बारदाने की कमी से किसान परेशान...
ISKCON temple in Ratlam
पालनहार को सताने लगी ठंड! गर्म कपड़ों के साथ राधा रानी और कान्हा का विशेष श्रृंगार...
mp news
भोपाल के भीम नगर में सनसनी, घर के अंदिर मिला 21 साल के युवक का शव, हत्या का आशंका
mandla news
इंदौर के बाद अब मंडला में दहशत: नलों से आ रहा नाली जैसा बदबूदार मटमैला पानी
Cherchera Mahaparv
छेरछेरा महापर्व: नई फसल की खुशी और दान की परंपरा, पेंड्रा में त्योहार की धूम