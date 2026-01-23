Advertisement
IND-NZ T-20 2nd Match Highlight: रायपुर में भारत ने जीता मैच, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, ईशान-सूर्या ने लगाई फिफ्टी

India-New Zealand Match Highlight: भारत-न्यूजीलैंड के बीच T-20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को 7 विकेट से हरा दिया है. रायपुर में ईशान किशन और सूर्या ने अर्धशतक भी ठोंका. 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 23, 2026, 10:42 PM IST
India-New Zealand Match Highlight: भारत-न्यूजीलैंड के बीच T-20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को हरा दिया है. दरअसल, न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 209 रनों का टारगेट दिया था. जवाब में भारतीय टीम ने 15 ओवर में 3 विकेट पर 207 रन बना लिए हैं. बता दें कि भारतीय टीम के  कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे नाबाद हैं. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में शुक्रवार को टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. 

इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 23 गेंदों पर अपने टी-20 करियर का 23वां अर्धशतक लगाया. उन्होंने 23 मैचों के बाद फिफ्टी जड़ी. वहीं, ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 76 रनों की शानदार पारी खेलते हुए दो साल बाद अर्धशतक लगाया. दोनों के बीच 122 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई. सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए. जबकि अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हुए और संजू सैमसन 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे. शिवम दुबे भी नाबाद रहे.

देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-XI
भारतीय टीमः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), टिम साईफर्ट, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जैक फाउलकेस, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी.

